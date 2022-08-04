Прямо сейчас происходит демонтаж стены, известной как «Памятник строителям Нарвских электростанций».
В Нарве снесли «директивы съездов КПСС»
Час назад журналист ERR Александр Хоботов разместил на своей странице в Facebook фотографию процесса демонтажа стены, известной как «Памятник строителям Нарвских электростанций». Правда, надпись на стене говорит о том, что памятник поставлен скорее не рабочим и строителям, а указующим директивам КПСС:
«Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения "Теплоэлектропроект" коллективами трестов: "Севэнергострой", "Севзапэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж", "Севэнергоизоляция", "Балттрансстрой" и "Спецжелезобетонстрой". Ввод мощностей 1969 - 1973».
Позавчера по решению руководства предприятия Enefit Power также было демонтировано советское орудие, которое располагалось рядом с Эстонской электростанцией в Аувере. В интервью корреспонденту ERR Сергею Степанову глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев рассказал, что сотрудники предприятия чрезвычайно возмущены сносом орудия. Реакция профсоюзов на снос «стены имени КПСС» пока не известна.