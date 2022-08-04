ХЕЛИР-ВАЛЬДОР СЕЭДЕР ⟩ Нарва нуждается в правде сильнее, чем в деньгах

Ливкидация символов оккупационной власти – вопрос достоинства Эстонского государства. За свободу и независимость не торгуются. Это просто аморально и унизительно. И не только по отношению к Эстонскому государству, но и к тем нарвитянам, которые мысленно до сих пор живут в Советском Союзе и прославляют завоевания Красной Армии. Что скажет этим людям Нарвская городская управа, когда танк заберут? Что мы променяли вашу святыню на несколько десятков муниципальных квартир и более дешевое центральное отопление?

Естественно, Нарва нуждается в государственных инвестициях, как и любое другое самоуправление. Очень возможно, что Нарве также нужна новая больница и муниципальные здания. Но все это нельзя ставить в качестве предпосылки для устранения символов чужой власти. Эти вещи нужно держать отдельно. Лояльность эстонскому государству не может быть предметом обмена.