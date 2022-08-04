Ликвидация символов оккупационной власти – дело чести для Эстонского государства. Свободой и независимостью не торгуют, это просто аморально и унизительно, – пишет председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеедер.
ХЕЛИР-ВАЛЬДОР СЕЭДЕР ⟩ Нарва нуждается в правде сильнее, чем в деньгах
В феврале 1991 года правительство Эдгара Сависаара приняло решение о создании Нарвской свободной экономической зоны. Это была попытка подкупить промосковских директоров заводов и политиков Ида-Вирумаа. За поддержку независимости Эстонии им предложили не только доли в государственных компаниях и налоговые льготы за счет других регионов, но и эстонское гражданство. Только благодаря единодушному противодействию националистов эта позорная сделка была тогда сорвана.
C тех пор прошло более 30 лет, но кажется, что идеи Сависаара живут до сих пор. Иначе как объяснить непрекращающиеся попытки руководителей Нарвы торговать ценностями, которыми не стал бы торговать ни один уважающий себя человек. Дайте денег, и мы больше не будем носить цветы к танку оккупантов! Именно так можно понять слова о том, что Нарва должна что-то получить от эстонского государства за ликвидацию красного памятника — например, новую больницу, съемное жилье и более дешевую энергию.
Российский танк с красной пятиконечной звездой, установленный оккупантами в Нарве, является символом иностранной державы, прославляющим завоевание и оккупацию Эстонии. Во многих местах Эстонии до сих пор стоят красные памятники, но ни одно местное самоуправление не опустилось так низко, чтобы использовать символы иностранной державы в качестве товара для вымогательства денег из своей страны. Или правительство должно было осыпать бунтовщиков Бронзовой ночи деньгами, вместо того, чтобы отдавать их под суд?
Ливкидация символов оккупационной власти – вопрос достоинства Эстонского государства. За свободу и независимость не торгуются. Это просто аморально и унизительно. И не только по отношению к Эстонскому государству, но и к тем нарвитянам, которые мысленно до сих пор живут в Советском Союзе и прославляют завоевания Красной Армии. Что скажет этим людям Нарвская городская управа, когда танк заберут? Что мы променяли вашу святыню на несколько десятков муниципальных квартир и более дешевое центральное отопление?
Естественно, Нарва нуждается в государственных инвестициях, как и любое другое самоуправление. Очень возможно, что Нарве также нужна новая больница и муниципальные здания. Но все это нельзя ставить в качестве предпосылки для устранения символов чужой власти. Эти вещи нужно держать отдельно. Лояльность эстонскому государству не может быть предметом обмена.
Мне все же кажется, что гораздо больше, чем деньги и инвестиции, нарвитянам сейчас в первую очередь нужна правда об эстонской истории, России, путинском режиме и войне на Украине. Именно об этом им должны сказать местные лидеры во главе с мэром Катри Райк. Только когда ценности будут на месте, мы сможем, наконец, избавиться не только от красных памятников, но и от особой зоны Нарвы, которая не была создана в свое время, но до сих пор не дает покоя эстонскому государству.