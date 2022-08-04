Катри Райк записала видеообращение к жителям Нарвы

«Дорогие нарвитяне! На всех кухнях города Нарвы и всей Эстонии обсуждается вопрос танка на дороге в Усть-Нарву. Нарва стала городом одного танка. У Нарвы есть и совсем другие вызовы, как и везде в Эстонии: цена газа, цена отопления, повышение цен на продукты. Сегодня, четвертого августа, собирается правительство Эстонии, где обсудят вопрос всех так называемых разных памятников Эстонии. Каким будет решение – мы сейчас не знаем, но ясно одно: значение танка и других памятников, которые связаны со второй мировой войной и советским союзом, сильно изменилось и против этого мы ничего не можем сделать.

Хотелось бы подчеркнуть, что решение демонтировать танк еще не принято. Но его могут принять. Сегодня на собрании встретятся все руководители фракций, чтобы вместе обсудить, как дальше заниматься этим вопросом (решение демонтировать танк было принято на прошедшем собрании – прим.ред).

Я благодарна всем жителям Нарвы, которые предлагают свои решения, что делать с танком, когда он будет демонтирован. Есть предложение поставить на его место другой памятник, есть предложение открыть музей в Нарве. На мой взгляд, и здесь я согласна с многими жителями Нарвы, памятники не следует уничтожать. Их надо установить в музей, в достойное место. Будет ли этот музей блико к нам, в Синимяэ, будет ли это Эстонский военный музей, поживем – увидим.