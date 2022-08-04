В среду днем во время представления научного театра Ahhaa «Химия горения» ведущие случайно перепутали пробирки в одном из экспериментов, что вызвало неожиданно сильный взрыв. По замыслу, на горящую рисовую галету должны были вылить жидкий кислород, но вместо этого там оказалась смесь кислорода и горящего топлива. Раздался громкий взрыв, от которого сломался керамический стол. На самом деле, галета должна было тихо гореть, шипя.
Человеческая ошибка вызвала неожиданный взрыв во время научного представления
Если обычно работники научного театра предупреждают зрителей о взрыве во время представления, то в этот раз из-за ошибки сделать это не удалось, и люди в зале испугались. По словам присутствующих, дети помладше и вовсе расплакались.
Шоу поставлено на паузу
Председатель правления центра Андрес Юур заверил, что инцидент не представлял угрозы для чьей-либо жизни. Он пояснил, что, поскольку жидкий кислород и кислородно-топливная смесь являются прозрачными жидкостями, а используемые в науке пробирки также все одинаковы, их просто перепутали местами. Несмотря на инцидент, экспериментаторы продолжают работать в исследовательском центре, а аварию трактуют как человеческую ошибку.
Однако шоу «Химия горения» было временно приостановлено, а сотрудники проходят новый инструктаж в интересах безопасности. Также сейчас обдумывается, в какой посуде хранить разные жидкости в будущем, чтобы больше не допускать подобных ошибок.
Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, после громкого хлопка часть людей, находившихся в зале, ушли, но примерно треть осталась на своих местах. Возможно, некоторые даже не осознавали, что взрыв не был естественной частью шоу. Юур сказал, что он мог бы поделиться видео инцидента, но так как в кадр также попал полный зал посетителей, он не может это делать согласно Закону о защите персональных данных.
Во время неудавшегося эксперимента керамический стол, на котором проводился эксперимент, также разбился на куски. Юур объяснил, что стол не разлетелся, а разбился, как керамическая тарелка, и осколки упали вниз. «Самая опасная травма, которая могла произойти – это повреждение слуха», – добавил он. Однако, насколько известно, ни у кого такой проблемы не возникло.
Испуганные дети
Тем, кто участвовал в спектакле, позже были предложены бланки, на которых можно было написать свои данные и жалобу. Четыре посетителя запросили такие бланки. Одна семья обратилась к Ahhaa, чтобы вернуть деньги за билеты. «Единственной их потерей стал бесполезный визит, с их здоровьем ничего не случилось», – пояснил Юур и добавил, что полная картина последствий, вероятно, появится в течение недели.
Как сообщили Tartu Postimees, люди ожидали языка пламени, но вместо этого раздался очень-очень сильный и оглушительный грохот со взрывом. По описанию читателя, сообщившего редакции об инциденте, было немало плачущих детей, и даже в фойе некоторые из них были встревожены. На месте также находилась машина скорой помощи.
Юур подтвердил, что некоторые маленькие дети действительно начали плакать. «На видео видно, как младший ребенок одной из семей начал плакать, старший рядом с ним держал родителя за руку», – добавил он.
Руководитель Ahhaa попросил всех посетителей представления, у которых все еще есть жалобы, связаться с научным центром.