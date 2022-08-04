Человеческая ошибка вызвала неожиданный взрыв во время научного представления

Если обычно работники научного театра предупреждают зрителей о взрыве во время представления, то в этот раз из-за ошибки сделать это не удалось, и люди в зале испугались. По словам присутствующих, дети помладше и вовсе расплакались.

Шоу поставлено на паузу

Председатель правления центра Андрес Юур заверил, что инцидент не представлял угрозы для чьей-либо жизни. Он пояснил, что, поскольку жидкий кислород и кислородно-топливная смесь являются прозрачными жидкостями, а используемые в науке пробирки также все одинаковы, их просто перепутали местами. Несмотря на инцидент, экспериментаторы продолжают работать в исследовательском центре, а аварию трактуют как человеческую ошибку.

Однако шоу «Химия горения» было временно приостановлено, а сотрудники проходят новый инструктаж в интересах безопасности. Также сейчас обдумывается, в какой посуде хранить разные жидкости в будущем, чтобы больше не допускать подобных ошибок.

Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, после громкого хлопка часть людей, находившихся в зале, ушли, но примерно треть осталась на своих местах. Возможно, некоторые даже не осознавали, что взрыв не был естественной частью шоу. Юур сказал, что он мог бы поделиться видео инцидента, но так как в кадр также попал полный зал посетителей, он не может это делать согласно Закону о защите персональных данных.