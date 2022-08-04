Сегодня компания Terminal Oil снизила розничную цену дизельного топлива на своих станциях обслуживания и автоматических станциях по всей Эстонии до 1,799 евро за литр. Цена на дизтопливо за неделю уже снизилась на 10 центов.
Сеть Terminal Oil резко снизила цены на дизельное топливо
Сеть Terminal Oil резко снизила цены на дизельное топливо
Цена дизельного топлива сейчас вернулась к уровню апреля этого года.
«Дизельное топливо в основном используется компаниями, и если прогноз по экономике хуже, это отражается на конечной цене продукта. Рынок сейчас очень волатилен, но есть шанс, что это будет не последнее падение в этом году», — сказал директор по продажам Terminal Oil Урмас Куузе.
Куузе добавил, что розничные цены Terminal Oil на моторное топливо во многом зависят от закупочных цен и налогов, на ценообразование не влияет региональная конкуренция. Для потребителя цена одинакова на каждой заправочной станции.