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Сеть Terminal Oil резко снизила цены на дизельное топливо

rus.postimees.ee
Сеть Terminal Oil резко снизила цены на дизельное топливо
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Заправка Terminal Oil.
Заправка Terminal Oil. Фото: Terminal Oil

Сегодня компания Terminal Oil снизила розничную цену дизельного топлива на своих станциях обслуживания и автоматических станциях по всей Эстонии до 1,799 евро за литр. Цена на дизтопливо за неделю уже снизилась на 10 центов.

Цена дизельного топлива сейчас вернулась к уровню апреля этого года.

«Дизельное топливо в основном используется компаниями, и если прогноз по экономике хуже, это отражается на конечной цене продукта. Рынок сейчас очень волатилен, но есть шанс, что это будет не последнее падение в этом году», — сказал директор по продажам Terminal Oil Урмас Куузе.

Куузе добавил, что розничные цены Terminal Oil на моторное топливо во многом зависят от закупочных цен и налогов, на ценообразование не влияет региональная конкуренция. Для потребителя цена одинакова на каждой заправочной станции.

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