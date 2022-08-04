Сеть Terminal Oil резко снизила цены на дизельное топливо

«Дизельное топливо в основном используется компаниями, и если прогноз по экономике хуже, это отражается на конечной цене продукта. Рынок сейчас очень волатилен, но есть шанс, что это будет не последнее падение в этом году», — сказал директор по продажам Terminal Oil Урмас Куузе.