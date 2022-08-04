По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Департамент полиции и погранохраны в ближайшее время подпишет договор о сотрудничестве с акционерным обществом Hansab, а это означает, что вскоре документы, удостоверяющие личность, можно будет получить и в крупных торговых центрах.
Удостоверяющие личность документы скоро можно будет получать и в торговых центрах
По словам Ляэнеметса, эта возможность откроется либо в конце этого, либо в начале нового года.
«Это касается добавления почти 50 таких пунктов обслуживания. Мы знаем, что в центрах обслуживания Департамента полиции и погранохраны порой бывают длинные очереди, но новый договор должен значительно облегчить усилия людей и время ожидания», - сказал Ляэнеметс.
По его словам, выдача документов будет осуществляться безопасно, и сотрудники по всей Эстонии уже прошли соответствующее обучение или еще проходят его.
На следующем этапе, в новом году, документы, удостоверяющие личность, можно будет получить в Финляндии, где проживает очень большая эстонская община, добавил Ляэнеметс.
Postimees не раз писал о том, что, отправляясь в крупные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, нужно запастись терпением, а забронировать время приема для подачи ходатайства о выдаче новых документов в интернете зачастую можно не быстрее, чем через два-три месяца.