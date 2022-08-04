Удостоверяющие личность документы скоро можно будет получать и в торговых центрах

По словам Ляэнеметса, эта возможность откроется либо в конце этого, либо в начале нового года.

«Это касается добавления почти 50 таких пунктов обслуживания. Мы знаем, что в центрах обслуживания Департамента полиции и погранохраны порой бывают длинные очереди, но новый договор должен значительно облегчить усилия людей и время ожидания», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, выдача документов будет осуществляться безопасно, и сотрудники по всей Эстонии уже прошли соответствующее обучение или еще проходят его.

На следующем этапе, в новом году, документы, удостоверяющие личность, можно будет получить в Финляндии, где проживает очень большая эстонская община, добавил Ляэнеметс.