Во вторник на прошлой неделе эксперт по лесному хозяйству и охране природы из неправительственной организации Eesti Metsa Abiks Мати Сепп наткнулcя на подозрительную вырубку в лесу. Когда Cепп спросил, что происходит, лесорубы начали угрожать ему.
Лесному активисту, наткнувшемуся на подозрительную вырубку, угрожали расправой
Ранее с Сепопом связался человек, пожелавший остаться анонимным, и сообщил ему о незаконной вырубке частного леса. Сепп отправился в лес, расположенный на участке Пуумаа в деревне Вихтерпалу, чтобы проверить ситуацию.
Он услышал, что вдалеке работают машины, и увидел следы тяжелой техники, по которым вскоре нашел лесозаготовителей.
Сепп рассказал Postimees, что первым признаком того, что с вырубкой что-то не так, был тот факт, что делянка находилась только с одной стороны канавы, а древесину вывозили с обеих сторон, и лесорубы построили мост над рвом. По словам Сеппа, было видно было, что рабочая поверхность заболочена и не удерживает машины, и рабочие все время расширяли дорогу. «В законе указано, что если вы перевозите деревья, то вы можете сделать только одну дорогу, которая должна быть длиной четыре метра, а там дорога была в разы шире», – подтвердил он.
Заодно Сепп обнаружил, что в прорытом ров также создан промежуточный склад, куда, по его подозрению, древесина перевозилась самовольно.
В воздух летели угрозы
Осмотрев место, Сепп подошел и поздоровался с людьми, организовавшими вырубку. Первой реакцией одного из них был вопрос: чего нужно?
«Я понял, что тон голоса был нервным и попытался успокоить его, объяснив, что хочу получить объяснение того, что происходит», – описал Сепп.
По его словам, на это рабочий вышел из себя, начал кричать и угрожать нападением. По словам Сеппа, он и раньше бывал в подобных ситуациях, поэтому знал, что разумнее всего будет дистанцироваться, но оскорбления продолжались еще какое-то время. «Вероятно, он понял, что я являюсь сотрудником общественной организации Eesti Metsa Abiks, и что они попались на своей деятельности», – добавил Сепп.
Он также объяснил, что его работа часто заключается в том, чтобы сделать первоначальную оценку того, были ли нарушены законы в лесу, и предоставить дополнительную информацию в Департамент окружающей среды. В полицию он не обращался, так как посчитал, что в этом нет смысла, поскольку ситуация между ним и лесорубами будет просто из разрязда «слово против слова».
Во время проверки Департаментом окружающей среды вырубка не проводилась
По словам главы Харьюмааского бюро надзорного отдела Департамента окружающей среды Тармо Техва, первое сообщение о подозрительных вырубках на той же территории департамент получил 8 июля, и 20 июля ведомство проверило лесосеку, расположенную на участке Пуумаа.
Техва указал, что на момент проверки лесозаготовки были прекращены, на участке отсутствовала необходимая для лесозаготовки техника, а вырубка соответствовала требованиям Закона о лесе.
Точные обстоятельства дела выясняются, а окончательную оценку законности лесозаготовительных работ Департамент окружающей среды даст после повторной проверки. «Тогда мы сможем оценить, нанесен ли ущерб окружающей среде, и выяснить все возможные убытки», – добавил он.