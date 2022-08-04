Лесному активисту, наткнувшемуся на подозрительную вырубку, угрожали расправой

Ранее с Сепопом связался человек, пожелавший остаться анонимным, и сообщил ему о незаконной вырубке частного леса. Сепп отправился в лес, расположенный на участке Пуумаа в деревне Вихтерпалу, чтобы проверить ситуацию.

Он услышал, что вдалеке работают машины, и увидел следы тяжелой техники, по которым вскоре нашел лесозаготовителей.

Сепп рассказал Postimees, что первым признаком того, что с вырубкой что-то не так, был тот факт, что делянка находилась только с одной стороны канавы, а древесину вывозили с обеих сторон, и лесорубы построили мост над рвом. По словам Сеппа, было видно было, что рабочая поверхность заболочена и не удерживает машины, и рабочие все время расширяли дорогу. «В законе указано, что если вы перевозите деревья, то вы можете сделать только одну дорогу, которая должна быть длиной четыре метра, а там дорога была в разы шире», – подтвердил он.

Заодно Сепп обнаружил, что в прорытом ров также создан промежуточный склад, куда, по его подозрению, древесина перевозилась самовольно.

В воздух летели угрозы

Осмотрев место, Сепп подошел и поздоровался с людьми, организовавшими вырубку. Первой реакцией одного из них был вопрос: чего нужно?

«Я понял, что тон голоса был нервным и попытался успокоить его, объяснив, что хочу получить объяснение того, что происходит», – описал Сепп.