Новая таллиннская клиника наймет сотни врачей и медсестер

Клиника ищет психиатра, семейного терапевта, пульмонолога, невролога, кардиолога, стоматолога, ортодонта, биоаналитика, рентгенолога, анестезиолога, анестезиолога, радиолога, медсестер, в том числе стоматологических и диабетических.

«В новой клинике будут работать около 100 врачей, медсестер и специалистов в области здравоохранения, для которых мы создадим все возможности для развития в лучших специалистов в своей области», — сказал главный врач Novel Clinic Лаури Кяйс.

По его словам, у них есть возможность принять участие в рождении новой частной клиники и внести в ее структуру свои лучшие знания и опыт.

Работникам будет предложено научно-исследовательское сотрудничество с университетами, в том числе возможность повысить свою квалификацию в клиниках Стэнфордского, Чикагского и Йельского университетов и тем самым принести в Эстонию новые знания, сказал он.

Кроме того, клиника будет поощрять внутреннюю ротацию и участие в профессиональном обучении, чтобы ее работники обладали лучшими практическими знаниями в своей области. Врачи будут обеспечены самым современным диагностическим оборудованием и новейшими медицинскими технологическими решениями. Клиника предоставит возможность гибко организовать свою работу и чувствовать мотивацию, заверил Кяйс.

Novel Clinic будет инвестировать в инновации и привезет в Эстонию самые современные передовые технологии для максимально быстрой и легкой диагностики. Будут предлагаться цифровые решения, помогающие следить за пациентом в режиме реального времени.

«Наша цель – уменьшить к 2027 году количество предотвратимых заболеваний клиентов в два раза», – сказала исполнительный директор Novel Clinic Кади Сакс. По словам исполнительного директора, клиника позволит клиентам заботиться о своем здоровье с большим удобством, так как в Novel Clinic человек будет получать медицинские услуги в одном и том же месте.

Клиника Novel Clinic намерена работать также в сотрудничестве с Тартуским университетом и расшияться на международные рынки. В ближайшее время планируется открыть клинику в Швеции, а в долгосрочной перспективе также и в других странах Балтии.