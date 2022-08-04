Вскрылось участие эстонской компании в международной нелегальной схеме

Почти год назад полиция Германии организовала масштабный рейд, в ходе которого были проведены обыски в более чем 50 квартирах, коммерческих помещениях и логистических центрах по всей стране, и было конфисковано имущество на сумму 19 миллионов евро, а также арестованы девять человек, которых подозревают в нелегальном провозе иностранцев, фальсификации документов, уклонении от уплаты налогов и незаконной эксплуатации работников, пишет DV.eе, добавляя, что существенную роль в этом сыграла и эстонская компания.