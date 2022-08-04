Чт, 4.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Вскрылось участие эстонской компании в международной нелегальной схеме

rus.postimees.ee
Вскрылось участие эстонской компании в международной нелегальной схеме
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Saksamaa politsei.
Saksamaa politsei. Фото: JENS SCHLUETER

Почти год назад полиция Германии организовала масштабный рейд, в ходе которого были проведены обыски в более чем 50 квартирах, коммерческих помещениях и логистических центрах по всей стране, и было конфисковано имущество на сумму 19 миллионов евро, а также арестованы девять человек, которых подозревают в нелегальном провозе иностранцев, фальсификации документов, уклонении от уплаты налогов и незаконной эксплуатации работников, пишет DV.eе, добавляя, что существенную роль в этом сыграла и эстонская компания.

Äripäev в сотрудничестве с журналистом Гжегожем Шимановским выяснил, что одной из компаний, отправлявших сотрудников в Германию, была эстонская Industry Staff OÜ, владельцы которой – молодые граждане Эстонии Дмитрий Оленченко и Никита Артюхов.

Позвонив владельцам компании под видом клиента, набирающего работников, журналист издания выяснил, что Оленченко и Никита Артюхов по-прежнему готовы искать подходящих сотрудников по запросу из-за рубежа.

Читайте подробнее на dv.ee.

Ключевые слова
Наверх