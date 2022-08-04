Ансип о переносе танка: ущерб будет в любом случае, но ценностями не торгуют

Бывший премьер-министр Андрус Ансип сказал, что правительство находится на правильном пути, поскольку ясно, что советский танк необходимо убрать из Нарвы. «Государство должно утвердиться, и чем раньше уберут танк, тем лучше», – заявил Ансип.

Экс-премьер сказал, что, конечно, перемещение танка может иметь последствия, поскольку даже в случае с бронзовым солдатом было ясно, что воля правительства не имеет большого значения и бунтующая сторона самостоятельно продиктовала время снова памятника. Он добавил, что даже нынешний министр внутренних дел не может быть уверен, что все события будут развиваться так, как планируется.

«Я бы не стал надеяться на то, что демонтаж произойдет с минимальным ущербом. Потери нужно предвидеть и быть к ним готовым. Государство должно утвердиться и в Нарве, и здесь не может быть никакой торговли ценностями для обмена благами. Таким не торгуются», – сказал Ансип, добавив, что речь о «постройте новую больницу и забирайте танк», – унизительна.

«Для большинства людей в Эстонии танк всегда был символом оккупации, он напоминает нам о разрушенной Нарве», – сказал Ансип.

По мнению Ансипа, на фоне украинской войны нарвский танк еще сильнее приобрел значение машины для убийств, любые попытки смягчить значение советского танка как символа неприемлемы, и руководители местного самоуправления не должны этим заниматься. Это просто неуместно.