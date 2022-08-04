По данным Пыхьяской префектуры, в последние дни люди стали получать электронные письма от полиции, в которых говорится о возбуждении уголовного дела о совершении сексуальных преступлений.
Жители Эстонии получили фейковые сообщения от полиции
Жители Эстонии получили фейковые сообщения от полиции
По данным префектуры, это фишинговое письмо, на которое нельзя отвечать. «Кроме того, не открывайте никакие ссылки или вложения, если они прикреплены. Пожалуйста, удалите электронное письмо как из основного почтового ящика, так и из папки удаленных электронных писем», – советует Пыхьяская префектура в социальных сетях.
По мнению правоохранителей, конкретное фишинговое письмо можно распознать по тому, что логотипы учреждений растянуты или сжаты, имеются опечатки, названия учреждений вымышлены, адрес электронной почты отправителя подозрителен.