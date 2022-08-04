Жители Эстонии получили фейковые сообщения от полиции

По данным префектуры, это фишинговое письмо, на которое нельзя отвечать. «Кроме того, не открывайте никакие ссылки или вложения, если они прикреплены. Пожалуйста, удалите электронное письмо как из основного почтового ящика, так и из папки удаленных электронных писем», – советует Пыхьяская префектура в социальных сетях.