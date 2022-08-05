Нарвский центрист о провокации с памятником: это не я, это могли быть и россияне

Вечером во вторник, 2 августа, нарвская НКО PAMJAT, занимающаяся охраной памятников, призвала своих последователей к бдительности: «Уважаемые горожане и гости нашего города! В связи с нынешними событиями, которые происходят сейчас вокруг нашего Монумента, убедительная просьба ко всем неравнодушным людям проявлять бдительность и внимание! В случае если вы заметите что-то непонятное и странное рядом с ним, просьба немедленно сообщать членам организации «Память» напрямую, в любое время суток» (орфография и пунктуация сохранены).