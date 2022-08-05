Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Нарвский центрист о провокации с памятником: это не я, это могли быть и россияне

rus.postimees.ee
Нарвский центрист о провокации с памятником: это не я, это могли быть и россияне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Михаил Паншин.
Михаил Паншин. Фото: Фото из личного архива

Во вторник, 2 августа, через соцсети стали распространять фейковую информацию о том, что нарвский танк совсем скоро увезут. СМИ со ссылкой на расследование ресурса Propastop написали, что необоснованные страхи сеял в Нарве член Центристской партии Михаил Паншин. Rus.Postimees выяснил, справедливо ли Паншина назначили виноватым за стихийный митинг у танка.

Вечером во вторник, 2 августа, нарвская НКО PAMJAT, занимающаяся охраной памятников, призвала своих последователей к бдительности: «Уважаемые горожане и гости нашего города! В связи с нынешними событиями, которые происходят сейчас вокруг нашего Монумента, убедительная просьба ко всем неравнодушным людям проявлять бдительность и внимание! В случае если вы заметите что-то непонятное и странное рядом с ним, просьба немедленно сообщать членам организации «Память» напрямую, в любое время суток» (орфография и пунктуация сохранены).

Ключевые слова
Наверх