Во вторник, 2 августа, через соцсети стали распространять фейковую информацию о том, что нарвский танк совсем скоро увезут. СМИ со ссылкой на расследование ресурса Propastop написали, что необоснованные страхи сеял в Нарве член Центристской партии Михаил Паншин. Rus.Postimees выяснил, справедливо ли Паншина назначили виноватым за стихийный митинг у танка.
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Нарвский центрист о провокации с памятником: это не я, это могло быть и соседнее государство
Нарвский центрист о провокации с памятником: это не я, это могло быть и соседнее государство
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