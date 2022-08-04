«Новости в 7» за 4 августа: советские монументы скоро переместят, мастер-класс по косьбе и где в Таллинне заняться спортом?

Сегодня в выпуске:

- Правительство обещает в кратчайшее время решить вопрос с демонтажом советских монументов. Тем временем жители Нарвы массово собираются у памятника "Танк", чтобы защитить его от сноса

- В Лихула хотят установить копию скандального памятника, IKEA откроет свой магазин в Таллинне 25 августа

- Зачем нужен навык владения ручными инструментами для сельского хозяйства в эпоху роботов-косилок и комбайнов? Наш репортер побывал на необычном мастер-классе по косьбе

- Мексиканские кулинары установили новый рекорд для книги Гиннесса. Какой длины получился рекордный сэндвич и сколько он весил?

- Цены на газ в Германии стремительно растут, в Бразилии успешно разделили сиамских близнецов, обитатели реки Рио-Гранде страдают от засухи

- Исследования показывают, что дети в Эстонии все больше ведут малоподвижный сидячий образ жизни. Чем можно выманить их во двор и на игровые площадки?