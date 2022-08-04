Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 4 августа: советские монументы скоро переместят, мастер-класс по косьбе и где в Таллинне заняться спортом?
Сегодня в выпуске:
- Правительство обещает в кратчайшее время решить вопрос с демонтажом советских монументов. Тем временем жители Нарвы массово собираются у памятника "Танк", чтобы защитить его от сноса
- В Лихула хотят установить копию скандального памятника, IKEA откроет свой магазин в Таллинне 25 августа
- Зачем нужен навык владения ручными инструментами для сельского хозяйства в эпоху роботов-косилок и комбайнов? Наш репортер побывал на необычном мастер-классе по косьбе
- Мексиканские кулинары установили новый рекорд для книги Гиннесса. Какой длины получился рекордный сэндвич и сколько он весил?
- Цены на газ в Германии стремительно растут, в Бразилии успешно разделили сиамских близнецов, обитатели реки Рио-Гранде страдают от засухи
- Исследования показывают, что дети в Эстонии все больше ведут малоподвижный сидячий образ жизни. Чем можно выманить их во двор и на игровые площадки?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 августа.