Украинские медиа на текущей неделе также благодарят Эстонию за поддержку, требуют признания России «страной-террористом» и демонстрируют печальные кадры сорванного летнего сезона, пишет публицист Вадим Штепа.
Обзор украинских СМИ: битва за Херсон, «освобождение» от туристов и причем тут Тайвань?
Эстония восстанавливает школы и детские сады в Украине
В ходе визита министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Украину, помимо прочих тем обсуждений, была достигнута договоренность о восстановлении школ и детских садов, пострадавших от российской агрессии.
Укринформ в развернутом фото- и видеорепортаже сообщает о встрече эстонского министра с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил Эстонию за то, что она первой приступила к реализации этого международного проекта. Всего Эстония взяла на себя восстановление или строительство 15 инфраструктурных объектов, многие из которых должны быть завершены уже к началу нового учебного года.
Выживет ли украинская промышленность?
Несмотря на широкую международную поддержку, ситуация в украинской экономике остается довольно тяжелой, и она не сводится лишь к проблемам зернового экспорта, о которых много пишут СМИ. УНИАН публикует подробный обзор происходящего ныне в украинской промышленности.
Из-за российской оккупации Мариуполя Украина потеряла два крупных металлургических предприятия — «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат, на долю которых приходилось более 40 процентов производства металла в стране. Нефтеперерабатывающая отрасль фактически остановлена, сильно пострадало и машиностроение.
«Россия нацелилась не только на предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и на ремонтные заводы и другие промышленные производственные площадки. Из-за этого значительная часть промышленных гигантов не работает, другие находятся в процессе переезда»,— отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
Тем не менее, даже в тяжелых военных условиях Украина думает о проектах будущего. Кинах добавляет: «Сейчас необходимо разработать новую национальную промышленную политику, которая бы предусматривала развитие современных отраслей – биотехнологий, информационных технологий, «зеленой» энергетики и так далее. То есть то, на чем фокусируется Европейский союз, частью которого мы планируем стать».
Исход войны зависит от битвы за Херсон
Однако основное внимание украинских медиа, безусловно, пока сосредоточено на ходе военных действий. Научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в издании НВ пишет о том, что именно битва за Херсон, как единственный оккупированный российскими войсками с февраля украинский областной центр, может стать решающей в определении всего исхода войны.
Уже сегодня ВСУ освободили от оккупации множество небольших городов и сел Херсонской области, а в самом Херсоне после разрушения ведущих к нему мостов захватчики оказались фактически заперты. В настоящее время Украина ждет поставок современных вооружений от западных союзников, и отвоевание Херсона, по мнению Дикинсона, «может стать началом конца мечтам Владимира Путина о новой Российской империи».
Признают ли Россию страной-террористом?
Тем не менее, даже после российских массовых бомбардировок украинских городов, на Западе все еще продолжаются дискуссии о том, следует ли присвоить России статус страны – спонсора терроризма? Издание «Апостроф» публикует аналитический материал на эту тему, сообщая о разногласиях между американским Сенатом, члены которого единогласно проголосовали за такое решение, и Госдепартаментом, глава которого Энтони Блинкен пока воздерживается от этого шага.
Причину своей осторожности он объясняет тем, что этот статус не усилит санкции против России, которые уже и без того максимальны, но способен повредить другим странам, в том числе союзникам США. Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергает эту «нерешительность» госсекретаря и заявляет о том, что если такого решения не примет Госдепартамент, его примет Конгресс, который имеет на это конституционное право.
Как Тайвань связан с войной в Украине?
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский написал для издания ZN.UA статью, в которой утверждает, что российская война против его страны – это «наиболее кровавая, но все же лишь часть масштабного плана по переформатированию мира». И обострение ситуации вокруг, казалось бы, далекого от Украины Тайваня также вписывается в эти проекты. Дело в том, что это небольшое островное государство – один из главных мировых производителей чипов для различных электронных систем, в том числе военных.
«Поставки современного вооружения в Украину и технологическая сторона этого вопроса напрямую зависят от объемов производства современных полупроводников в странах демократического мира», – пишет Корсунский.
Материковый Китай пока не может производить продукцию такого качества, поэтому он стремится к аннексии Тайваня. И Россия в этом максимально заинтересована, поскольку в таком случае она может получить доступ к новейшим технологиям, которых она лишилась из-за международных санкций.
Идейное контрнаступление на империю
Радикальным ответом на имперские амбиции Кремля станет окончательная дезинтеграция самой Российской империи, – утверждают Борис Кушнирук и Ярослав Исаков в статье, которую публикует Укринформ. Хотя эта империя исторически существовала в разных идеологических оболочках, ее целью оставалась одна и та же территориальная экспансия, угрожающая соседним странам и всему миру.
Сама по себе кремлевская империя принципиально не может модернизироваться, поэтому окружающий мир должен взять на себя миссию по ее мирной и управляемой дезинтеграции. Причем ее задача – не «унизить россиян, но вернуть им реальную демократию». Конечно, такого рода проекты в условиях нынешнего российского режима могут выглядеть утопичными, но показательно, что о крахе кремлевской империи вследствии поражения в Украине размышляют и многие известные западные аналитики.
«Освобождение» от туристов
Российская пропаганда обычно называет имперскую войну против Украины «освобождением». Но этот термин действительно уместен для описания летней ситуации на черноморских курортах, оккупированных российской армией. РБК.UA в своем фоторепортаже наглядно показывает: «На курорте Азовского моря Арабатская Стрелка в минувшие годы отдыхали до двух миллионов туристов в сезон. В августе 2022 года оккупированная коса напоминает пустыню – на пляжах единицы местных жителей, кафе и лавки закрыты».