Обзор украинских СМИ: битва за Херсон, «освобождение» от туристов и причем тут Тайвань?

Причину своей осторожности он объясняет тем, что этот статус не усилит санкции против России, которые уже и без того максимальны, но способен повредить другим странам, в том числе союзникам США. Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергает эту «нерешительность» госсекретаря и заявляет о том, что если такого решения не примет Госдепартамент, его примет Конгресс, который имеет на это конституционное право.

Как Тайвань связан с войной в Украине?

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский написал для издания ZN.UA статью, в которой утверждает, что российская война против его страны – это «наиболее кровавая, но все же лишь часть масштабного плана по переформатированию мира». И обострение ситуации вокруг, казалось бы, далекого от Украины Тайваня также вписывается в эти проекты. Дело в том, что это небольшое островное государство – один из главных мировых производителей чипов для различных электронных систем, в том числе военных.

«Поставки современного вооружения в Украину и технологическая сторона этого вопроса напрямую зависят от объемов производства современных полупроводников в странах демократического мира», – пишет Корсунский.

Материковый Китай пока не может производить продукцию такого качества, поэтому он стремится к аннексии Тайваня. И Россия в этом максимально заинтересована, поскольку в таком случае она может получить доступ к новейшим технологиям, которых она лишилась из-за международных санкций.