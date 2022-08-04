Рейнсалу посетил Гостемельскую авиабазу и Чернобыльскую АЭС

«Вот уже 162 дня украинцы защищают свой дом и людей, а также ценности и принципы, которые уважает и ценит весь свободный и демократический мир. Наш долг – поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не проиграет эту геноцидную войну.

Это война, где сегодня в Донецке Россия убила восемь человек, которые ждали автобус. Еще четыре человека пострадали, в том числе трое детей», – сказал министр.

«Вчера в Киеве, когда я обсуждал с моим хорошим другом и коллегой Дмитрием Кулебой призвание к ответственности организаторов преступлений, мы договорились работать для достижения этой цели вместе. Сегодня я встретился с украинскими воинскими частями и напрямую услышал, что им нужно для того, чтобы храбро бороться с оккупантом. Запад должен увеличить оборонную помощь Украине, чтобы у них было достаточно оборудования и технологий для выполнения своей цели и победы в этой несправедливой войне», – подчеркнул Рейнсалу.