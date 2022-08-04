Российский суд приговорил звезду американского баскетбола к девяти годам тюрьмы

Всего Грайнер должна провести в российской колонии девять лет, заявила судья Анна Сотникова, добавив, что 31-летняя спортсменка также должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Суд признал подсудимую виновной в контрабанде и хранении «значительного количества наркотиков», заявил судья в подмосковных Химках.

Обвинители запросили для американки девять с половиной лет тюрьмы, защита Грайнер заявила, что подаст апелляцию на это решение.

«Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты и, самое главное, признание вины. Решение совершенно необоснованное. Мы обязательно подадим апелляцию», – говорится в заявлении защиты.

Президент США Джо Байден назвал решение российского суда неприемлемым. «Это неприемлемо. Я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла находиться со своими близкими, друзьями и товарищами по команде», – заявил Байден.

Президент США подтвердил, что будет работать не покладая рук и использовать любую возможность, чтобы вернуть на родину Грайнер и еще одного заключенного в России американца Пола Уилана.

Адвокат Грайнер ранее просил суд оправдать его клиента, но, если это невозможно, то хотя бы вынести приговор, учитывающий ен личность и ту роль, которую она сыграл в популяризации российского баскетбола.

Грайнер признала свою вину в суде, но отметила, что это была непреднамеренная ошибка, так как в спешке она положила в багаж аксессуары для электронных сигарет, содержащие конопляное масло, которые ему прописал врач в США. «Я торопилась. И эти вещи оказались в моей сумке по ошибке», – сказала Грайнер.