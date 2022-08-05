Накануне, 4 августа, 76 человек приняли участие в благотворительном забеге Seve Ehitus SmileRun накануне соревнований по триатлону IRONMAN. Этот забег является неотъемлемой частью соревнований уже пятый год.
Вся выручка от забега SmileRun будет направлена в Фонд триатлона
Среди мужчин быстрее всех оказались Кевин Вабаорг, Кайл Томас Сэлмон и Альберт Петров. Все они являются представителями Эстонии. Среди женщин победили Лийна Куннус и Пилле Виссер (обе из Эстонии), а также Сонья Джонстон (Великобритания).
«Мы в ходе сезона проводим множество мини-триатлонов по всей Эстонии и видим, как растет число юных триатлетов, которым, разумеется, нужна поддержка. Приятно, что с помощью нашего хорошего партнера Seve Ehitus мы можем внести свой вклад в Фонд триатлона», - сказал Айн-Алар Юхансон, главный организатор мероприятий IRONMAN Tallinn.
Из Фонда триатлона имени Уно Лоопа (дочерняя организация Фонда эстонской народной культуры) спортсменам ежегодно выплачиваются субсидии и премии, чтобы поддержать выдающихся спортсменов и развитие триатлона в Эстонии. Вся выручка от забега SmileRun, который прошел возле Летной гавани в Таллинне, будет направлена в Фонд триатлона.