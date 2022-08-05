Вся выручка от забега SmileRun будет направлена в Фонд триатлона

Среди мужчин быстрее всех оказались Кевин Вабаорг, Кайл Томас Сэлмон и Альберт Петров. Все они являются представителями Эстонии. Среди женщин победили Лийна Куннус и Пилле Виссер (обе из Эстонии), а также Сонья Джонстон (Великобритания).

«Мы в ходе сезона проводим множество мини-триатлонов по всей Эстонии и видим, как растет число юных триатлетов, которым, разумеется, нужна поддержка. Приятно, что с помощью нашего хорошего партнера Seve Ehitus мы можем внести свой вклад в Фонд триатлона», - сказал Айн-Алар Юхансон, главный организатор мероприятий IRONMAN Tallinn.