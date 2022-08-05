Полиция: 87-летний Ахмет найден мертвым в Нымме

Ахмет покинул свой дом в Ласнамяэ в четверг, 4 августа, с намерением доехать до центра города. В 12:11 он был замечен на автобусной остановке «Лийкури» на улице Ласнамяэ, где, по-видимому, по ошибке сел в автобус номер 12, следовавший в сторону Прийсле. Вечером домой не вернулся. Полиция основательно проверила окрестности дома пожилого мужчины в Ласнамяэ и пообщалась с местными жителями, но безрезультатно.