Полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летнего Ахмета, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.
Полиция: 87-летний Ахмет найден мертвым в Нымме
Полиция: 87-летний Ахмет найден мертвым в Нымме
Ахмет покинул свой дом в Ласнамяэ в четверг, 4 августа, с намерением доехать до центра города. В 12:11 он был замечен на автобусной остановке «Лийкури» на улице Ласнамяэ, где, по-видимому, по ошибке сел в автобус номер 12, следовавший в сторону Прийсле. Вечером домой не вернулся. Полиция основательно проверила окрестности дома пожилого мужчины в Ласнамяэ и пообщалась с местными жителями, но безрезультатно.
В понедельник, 15 августа, днем пресс-служба полиции сообщила, что Ахмет был найден мертвым. Труп обнаружен в укромном месте в районе Нымме. Точную причину смерти установит вскрытие.