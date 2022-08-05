Мария Юферева-Скуратовски: я бы поставила решение вопроса нарвского танка на паузу

Я никогда не понимала борьбы с памятниками. И еще я очень хорошо помню Бронзовую ночь, я тогда работала журналистом и освещала то, что происходило около монумента. Повторения подобных событий необходимо избежать, даже если для этого придется поставить паузу в решение вопроса с танком.

Да, я понимаю, Россия ведет страшную войну в Украине, гибнут люди и эта трагедия с нами надолго. Но в данном конкретном случае, если нарвский танк сейчас силой и без согласования с представителями жителей Нарвы перенесут, то для местных жителей это будет очередным плевком в лицо, оскорблением и выражением недоверия. Часто в контексте обсуждения темы нарвского танка я слышала высказывание политиков и новых министров о том, что государство должно показать свою власть, упрочить свои позиции в глазах населения. Долгие годы после восстановления независимости Эстонии регион Ида-Вирумаа был словно нелюбимым и проблемным ребенком, только в последние годы ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сломать доверие и контакт с людьми очень легко, а на его восстановление могут уйти долгие годы.