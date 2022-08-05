Автомобиль влетел в каменную стену: погиб 30-летний водитель, пострадали еще двое

Полиция получила сообщение о ДТП около половины четвертого. Он произошло в поселке Выыпсу в волости Ряпина в Пыльвамаа, где, по первоначальным данным, из-за неправильной скорости автомобиль Škoda потерял управление, съехал с дороги и врезался в каменную стену автобусной остановки.

За рулем машины находился 30-летний мужчина. Столкновение было настолько сильным, что водитель погиб на месте. Скорая помощь доставила в больницу двух пассажиров — 22-летнего мужчину и 26-летнюю женщину.

Разрешенная скорость на месте ДТП составляла 50 км/ч. Скорость автомобиля и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте трагедии дорога покрыта асфальтом, он сухая и в пригодном для езды состоянии.