Сегодня ранним утром в волости Ряпина произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 30-летний мужчина.
Автомобиль влетел в каменную стену: погиб 30-летний водитель, пострадали еще двое
Полиция получила сообщение о ДТП около половины четвертого. Он произошло в поселке Выыпсу в волости Ряпина в Пыльвамаа, где, по первоначальным данным, из-за неправильной скорости автомобиль Škoda потерял управление, съехал с дороги и врезался в каменную стену автобусной остановки.
За рулем машины находился 30-летний мужчина. Столкновение было настолько сильным, что водитель погиб на месте. Скорая помощь доставила в больницу двух пассажиров — 22-летнего мужчину и 26-летнюю женщину.
Разрешенная скорость на месте ДТП составляла 50 км/ч. Скорость автомобиля и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте трагедии дорога покрыта асфальтом, он сухая и в пригодном для езды состоянии.
Старший патрульной смены юго-восточного участка Таисто Паю сказал, что, судя по открывшейся на месте происшествия картине, все указывает на то, что скорость была выше разрешенной. «Несмотря на хорошие дорожные условия и редкое движение в ночное и утреннее время, автомобилисты всегда должны соблюдать установленный скоростной режим. Если по какой-то причине и в таком случае не удалось избежать аварии, ее последствия могут быть менее трагичными. Полиция выражает соболезнования родственникам погибшего», - сказал Паю.