Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина - что в нем?

Еще в нулевые годы Людмила Путина курировала созданный специально для нее «Центр развития русского языка». Это не новость - о ней как о руководительнице центра писала даже «Российская газета». В 2009 году сменилось название - появился фонд «Центр развития межличностных коммуникаций». В июне 2013 года Путины развелись.

Фонд возглавляет Артур Очеретный. СМИ сообщали, что это новый муж бывшей супруги президента. Она вышла за него замуж и взяла его фамилию в 2015 году. Эти данные есть даже в «Википедии».

Мэрия Москвы и управление делами президента передали фонду в собственность особняк рядом с Кремлем на улице Воздвиженка, построенный в 1774 году. Новые собственники достроили к нему два этажа, что вызвало возмущение градозащитников. Это тоже не новость.

«Центр развития межличностных коммуникаций» сдал все помещения в этом историческом доме коммерческой фирме «Меридиан», которая принадлежит лично Людмиле Путиной-Очеретной, пишут соратники Навального. Это тоже не новость. В 2017 году агентство Рейтер писало, что деньги за аренду поступают в «Меридиан», который на 99% принадлежит «Интерьерсервису», владелицей которого, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Александровна Шкребнева, полная тезка бывшей супруги президента России Владимира Путина (Шкребнева - ее девичья фамилия).