Галерея ⟩ В Таллинне прошла акция «Россия – страна-террорист»

В мероприятии приняли участие до 250 человек. Кроме украинской общины, акцию поддержали также эстонские друзья, представители других национальностей. Среди них была и мать эстонца, который защищал Украину в международном добровольческом батальоне. Присутствовали представители эстонского парламента и украинского посольства. Люди пришли на акцию с «кровавыми» плакатами, с украинской и эстонской символикой.

Участники митинга обратились к Рийгикогу с просьбой принять документ, в котором бы Россию признали террористической страной. Подобное заявление 2 августа приняла комиссия по иностранным делам Сейма Латвии. Также участники акции призвали Госдепартамент США внести РФ в список стран-спонсоров терроризма, в котором уже числятся Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Акция прошла в память о гибели, фактически убийства, 29 августа свыше 50 украинских военнопленных (в основном – это защитники Мариуполя), которые содержались в бывшей исправительной колонии в селе Оленивка на временно оккупированной территории Донецкой области.