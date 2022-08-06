Персона недели ⟩ Мэр Нарвы между танком и электричеством

Свою позицию она объяснила желанием избежать раскола в обществе, так как большинство нарвитян были бы против переноса. Чтобы слова мэра прозвучали приемлемо для всех жителей Эстонии, не хватило самой малости. Вероятно, она могла бы уточнить, что для эстонцев «освобождение» имеет несколько другой смысл, чем для сторонников советского толкования истории. После завершения немецкой оккупации Эстонии последовал период оккупации советской, который также принес эстонскому народу огромные страдания – аресты, террор, массовые депортации.

Кто-то из нарвитян об этом знает, а кто-то нет. Вместо этого, однако, Катри Райк сказала лишь, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы, которые ощущают свою общность с освободителями Нарвы от фашистов.

Уместность памяти

Несколькими днями ранее в другом интервью Катри Райк тоже предпочла ограничиться лишь упоминанием, что 26 июля завершилась немецкая оккупация Нарвы, но никак не упомянула о том, что затем происходило с Эстонией. В попытке деполитизировать возможные толкования этой даты мэр прибегла к размытым формулировкам: за мирное небо и за все хорошее, против всего плохого. Мэр не сказала этого прямо, но из произнесенных по-русски слов напрашивается вывод, что сегодняшнее мирное небо – это заслуга, скорее, советских солдат. По существу, это отражение одной картины мира – той, где нацистская Германия олицетворяла зло, а Советский Союз – противостоящее злу добро.