26 июля, в 78-ю годовщину занятия Нарвы Красной Армией, мэр города Катри Райк в одном из интервью подтвердила, что городские власти не будут переносить танк, установленный в честь годовщины взятия Нарвы советскими войсками.
Персона недели ⟩ Мэр Нарвы между танком и электричеством
Свою позицию она объяснила желанием избежать раскола в обществе, так как большинство нарвитян были бы против переноса. Чтобы слова мэра прозвучали приемлемо для всех жителей Эстонии, не хватило самой малости. Вероятно, она могла бы уточнить, что для эстонцев «освобождение» имеет несколько другой смысл, чем для сторонников советского толкования истории. После завершения немецкой оккупации Эстонии последовал период оккупации советской, который также принес эстонскому народу огромные страдания – аресты, террор, массовые депортации.
Кто-то из нарвитян об этом знает, а кто-то нет. Вместо этого, однако, Катри Райк сказала лишь, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы, которые ощущают свою общность с освободителями Нарвы от фашистов.
Уместность памяти
Несколькими днями ранее в другом интервью Катри Райк тоже предпочла ограничиться лишь упоминанием, что 26 июля завершилась немецкая оккупация Нарвы, но никак не упомянула о том, что затем происходило с Эстонией. В попытке деполитизировать возможные толкования этой даты мэр прибегла к размытым формулировкам: за мирное небо и за все хорошее, против всего плохого. Мэр не сказала этого прямо, но из произнесенных по-русски слов напрашивается вывод, что сегодняшнее мирное небо – это заслуга, скорее, советских солдат. По существу, это отражение одной картины мира – той, где нацистская Германия олицетворяла зло, а Советский Союз – противостоящее злу добро.
Рассмотрение этих двух зол как равновеликих все еще кажется многим кощунством. Однако выглядит чуть досадным, что Катри Райк предпочитает сглаживать причины, по которым сейчас небо перестало быть мирным для множества наших современников в не такой уж далекой от нас Украине. Дело не только в том, что творит сейчас там Россия, возведя в культ победы предков. Не менее важно, что Кремль, представляя современную Россию наследницей советского «величия», не скрывает своей очарованности Третьим Рейхом.
Именно в этой России завели свою свастику в виде символа Z и свой Гитлерюгенд в виде Юнармии. Одна из российских группировок, воюющих в Украине, зовется «Центр», телепропагандист Михаил Леонтьев обращается к Владимиру Путину с призывом не повторить ошибок Гитлера и не медлить со всеобщей мобилизацией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, определяя текущие позиции РФ в глобальной политике, использует любимые Гитлером цитаты из Ницше, выдавая их за русскую народную мудрость. Вряд ли всего этого не видит Катри Райк. Но вместо того, чтобы попытаться объяснить нарвитянам, почему в таких обстоятельствах неуместно присутствие в общественном пространстве памятников, связанных с советской армией, она критикует идею провести среди жителей города опрос о судьбе танка.
Реверансы советскому танку
Насчет результатов этого опроса Райк наверняка не ошибается. Остается, тем не менее, не вполне понятным, почему управа не может решить этот вопрос самостоятельно, без подключения инструментов «прямой демократии». В конце концов, сама Катри Райк стала мэром не в результате прямых выборов – если бы они состоялись, то поддержка нарвитян была не гарантирована. Ее кандидатура на пост мэра была поддержана удачно выступившим на выборах в нарвское горсобрание «Списком Катри Райк». В то же время нынешняя мэр остается влиятельным членом Социал-демократической партии. У этой партии не было и нет проблем с осуждением советской оккупации Эстонии.
Поэтому активная защита советского танка превращают Райк из социал-демократки в представительницу другой политической силы, управлявшей Нарвой. У этой партии уже много лет для эстонского избирателя находилась одна политическая повестка, а для русского – другая, в том числе, в деталях толкования истории.
Военный музей Хийумаа уже подавал запрос о передаче нарвского танка в его экспозицию. Член правления музея Айн Тяхисте в своих в комментариях для прессы высказал озабоченность позицией нарвской мэрии. «Госпожа Райк, вероятно, находится в неудобном положении, но если она представляет интересы большинства жителей Нарвы, то она должна заниматься восстановлением вещания российских телеканалов, поддержанием празднования 9 мая, проведения «Бессмертного полка» или даже присвоением Путину звания почетного гражданина Нарвы. Все это по-прежнему в интересах большинства жителей Нарвы», – считает Тяхисте. В этих словах есть немало едкой иронии, но в том, что касается «неудобного положения» мэра он, очевидно, не ошибается.
В Нарве не все горожане знают, почему какая-то советская символика несет враждебные смыслы для эстонского государства. Однако хотелось бы исходить из того, что главы крупных эстонских муниципалитетов понимают суть этой истории и будут готовы объяснять ее своим потенциальным избирателям, а не уклоняться от этой задачи, опасаясь дать людям лишний повод для раздражения.
Доверие на тепле
В интервью Vikerraadio Катри Райк сказала, что памятник – не самая большая проблема Эстонии и уж точно не проблема для Нарвы. По ее мнению, для города чувствительнее высокие цены на отопление и электричество, нехватка рабочих мест, недостаточная доступность образования на эстонском языке. Часть озвученных проблем мэр старается решать и уже достигла серьезных успехов.
23 июля стало известно, что компания Enefit Power, которая обеспечивает отопление в Нарве, получила разрешение государства на использование топочного сланцевого масла. Райк тут же написала пост в сети Фейсбук, в котором назвала разрешение совместной победой городской управы Нарвы и Enefit Power. Отопление с использованием масла вместо газа будет гораздо дешевле. Эксперты считают, что счета нарвитян за отопление могут в этом году уменьшиться в два раза.
Страхи горожан по поводу отопительного сезона стали достигать городской управы уже в начале июля, когда Enefit Power предупредила о перебоях с жизненно важными услугами в случае прекращения или нарушения поставок природного газа. Речь шла уже не о дороговизне, а о полном исчезновении топлива.
Нарвская городская управа ввела чрезвычайную ситуацию, а мэр города запросила в Министерство окружающей среды разрешение на использование сланцевого масла. В комментариях прессе она заявила, что ее волнует только то, как нарвитяне будут выживать этой зимой.
Райк не раз говорила, что в Нарве большая часть инфраструктуры уже приспособлена к сланцевой энергетике, тогда как многие другие города были ориентированы «под газ». Нарве будет проще сходу перейти на сланцевое масло. Райк подчеркивала, что думать о самых слабых и незащищенных – ее долг. Пенсионеры в Нарве составляют до четверти населения, и уменьшение их счетов за электричество, как минимум, на треть – жизненно важный вопрос.
23 июля стало понятно, что технические и «гуманитарные» аргументы Катри Райк были услышаны эстонским государством. Вероятно, исключительное разрешение, полученное Нарвой, беспокоит защитников окружающей среды. Однако сегодня пробуксовка перехода к природосберегающей и климатически нейтральной энергетике заметна практически везде. Откат от экологических ценностей на фоне глобального энергокризиса спровоцирован в первую очередь военной агрессией России против Украины.
Катри Райк сделала все, чтобы в предстоящий отопительный сезон защитить нарвитян. Это дает ей политический капитал, который, возможно, позволит более отважно защищать в Нарве интересы всего Эстонского государства. Очевидно, что пока действующий мэр зарабатывает дивиденды в самом городе и регионе, навлекая подозрения в не самой прогрессивной позиции. Но без этих рисков нечего и думать, чтобы переломить в пользу Эстонии устойчивую для Нарвы пророссийскую ориентацию.
Катри Райк
• 1967 – родилась в Тарту
• 1991–1999 – референт ректора, заведующая инфослужбой Тартуского университета.
• 1999–2007 – директор Нарвского колледжа Тартуского университета.
• 2007–2009 – вице-канцлер Министерства образования и науки.
• 2009–2015 – директор Нарвского колледжа Тартуского университета.
• 2015–2018 – ректор Академии внутренней безопасности.
• 2018–2019 – министр внутренних дел. • 2019–2020 – депутат Рийгикогу.
• 2020–2021 – мэр Нарвы.
• 2021 – председатель городского собрания Нарвы.
• 2021 – мэр Нарвы.