По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июле повысился по сравнению с июнем на 1,9% и по сравнению с июлем прошлого года – на 22,8%. Товары были дороже по сравнению с июлем прошлого года на 17,7%, услуги – на 33,1%.
Из продуктов питания больше всего подорожали мука, крупы, яйца, рыба и масло
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июлем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. «Поступившее в дома электричество было дороже на 142,9%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, газ – на 235,4% и твердое топливо – на 80,1%. Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 39,1% и дизельное топливо – на 60,1%», – добавила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с июлем прошлого года более всего подорожали мука и крупы (на 72,3%), свежая рыба (на 59%), яйца (на 56,7%), прочие масла (на 49,5%), макаронные изделия (43,1%), а также сахар (на 40,3%).