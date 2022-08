Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Инди-проект NOËP не слишком часто выступает, что делает каждую встречу со зрителем особенной. Музыкант представит гостям свою акустическую программу. Будут исполнены предыдущие работы из многочисленных релизов, в том числе нашумевшего No man is an Island и нескольких макси-синглов. Вход в 18:00, начало концерта в 19:30.