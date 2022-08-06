Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период 5 по 12 августа.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Балетный гала-концерт
● 5 и 6 августа, Центр русской культуры (бульвар Мере, 5, Таллинн)
Более 70 участников – студентов балетных училищ и молодых танцовщиков от 7 до 20 лет из Эстонии, Азербайджана, Кипра, Финляндии, Франции, Японии, Кореи, Латвии, Норвегии, России, Швейцарии, Украины и Турции соберутся на сцене, чтобы представить свое искусство зрителям. Гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior станет завершающим событием Таллиннских летних международных балетных мастер-классов, которые проводятся в Эстонии ежегодно с 2017 года в сотрудничестве с директором Таллиннского балетного училища, легендарной примой Кайе Кырб. Традиционно в качестве постановщика гала-концерта выступает эстонский хореограф Дмитрий Харченко.
Сольный концерт Максима Галкина
● 9 августа в 19:00, концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9, Таллинн)
● 10 августа в 19:00, концертный дом Йыхви (Парги, 40, Йыхви)
Популярный юморист, талантливый пародист, стендап-комик, яркий телеведущий, актер и певец – и все это про одного человека, Максима Галкина. Жизнь артиста – не только пример восхождения на вершину шоу-бизнеса, но и принятие сложных решений в новой исторической реальности. Шоумен собирает полные залы, его участие в телепроектах гарантирует высокие рейтинги. Последнее время Галкин все активнее продвигает свое творчество через Instagram-аккаунт. На следующий день после концерта в столице Эстонии популярный артист порадует и публику в Ида-Вирумаа.
Концерт NOËP
● 9 августа в 19:30, туристский хутор Калласте, деревня Кунинга Казепере, Ляэне-Харью
Инди-проект NOËP не слишком часто выступает, что делает каждую встречу со зрителем особенной. Музыкант представит гостям свою акустическую программу. Будут исполнены предыдущие работы из многочисленных релизов, в том числе нашумевшего No man is an Island и нескольких макси-синглов. Вход в 18:00, начало концерта в 19:30.
Летняя классика в Кадриорге: «Элегия»
● 11 августа в 19:00, Кадриоргский дворец (Вейценберги, 37, Таллинн)
Грандиозные фортепианные пьесы Чайковского и Рахманинова являются краеугольным камнем репертуара для музыкантов трио Hämarik. Исполнение подобных произведений требует от участников артистического мастерства, глубокого понимания музыкальной составляющей и соответствующего жизненного опыта. С момента своего создания фортепианное трио вызывает глубокий отклик у слушателей и других профессионалов. Изысканно-тонкие музыкальные сочинения переносят публику в многообразие воображаемых миров.
Концерт группы Slipknot
● 11 августа в 19:30, Саку Суурхалль (Палдиское шоссе, 104b, Таллинн)
Американская ню-метал-группа, образованная в сентябре 1995 года в Айове, США. Альбомы коллектива получили статус платиновых, всего продано более 30 миллионов копий по всему миру. В 2006 году группа получила свою единственную на сегодняшний день премию «Грэмми». Коллектив известен тем, что его участники на концертах, интервью и фотосессиях носят маски и комбинезоны. С выходом каждого нового альбома маски меняются. На данный момент группа шесть раз сбрасывала и вновь надевала маски, выпустив шесть номерных альбомов.
Стенд-ап выступление Александра Попова
● с 6 августа до 5 августа, химпредприятие Kiviõli Keemiatööstus (ул. Туру, 3, Кивиыли)
Александр Попов – охранник, зарабатывающий на жизнь работой в школе. Работа его вдохновляет: он делится юмористическими наблюдениями о ней как в составе коллектива Comedy Estonia, так и в качестве обозревателя и блогера портала Naine. В своих шутках Александр часто обращается к актуальным общественно-политическим вопросам. Он не боится сатиры, направляя ее на себя и на свое творчество, а также на асоциальное поведение людей в жизни и в киберпространстве. Александр предлагает зрителям больше, чем просто юмор. Высшее образование и 30 с лишним лет жизни в Таллинне развили его смекалку, смелость и хитрость. Он любит перемежать свои выступления абсурдными интерлюдиями, которые порой помогают решать реальные жизненные ситуации.
Тематическая экскурсия: «Шведская Нарва»
● 11 августа в 18:00 Верхний променад у лестницы Гана (Койдула, 5, Нарва)
Экскурсия посвящена более чем вековому периоду в истории города (1581–1704 годы), когда Нарва входила в состав Шведского королевства. Именно в славные шведские времена город приобрел свой неповторимый облик и особую атмосферу, сохранявшуюся практически неизменной до Второй мировой войны.