Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Летняя классика в Кадриорге: «Элегия»

● 11 августа в 19:00, Кадриоргский дворец (Вейценберги, 37, Таллинн)

Грандиозные фортепианные пьесы Чайковского и Рахманинова являются краеугольным камнем репертуара для музыкантов трио Hämarik. Исполнение подобных произведений требует от участников артистического мастерства, глубокого понимания музыкальной составляющей и соответствующего жизненного опыта. С момента своего создания фортепианное трио вызывает глубокий отклик у слушателей и других профессионалов. Изысканно-тонкие музыкальные сочинения переносят публику в многообразие воображаемых миров.

Концерт группы Slipknot

Концерт группы Slipknot. Фото: Postimees

● 11 августа в 19:30, Саку Суурхалль (Палдиское шоссе, 104b, Таллинн)

Американская ню-метал-группа, образованная в сентябре 1995 года в Айове, США. Альбомы коллектива получили статус платиновых, всего продано более 30 миллионов копий по всему миру. В 2006 году группа получила свою единственную на сегодняшний день премию «Грэмми». Коллектив известен тем, что его участники на концертах, интервью и фотосессиях носят маски и комбинезоны. С выходом каждого нового альбома маски меняются. На данный момент группа шесть раз сбрасывала и вновь надевала маски, выпустив шесть номерных альбомов.

Стенд-ап выступление Александра Попова

Александр Попов. Фото: Postimees

● с 6 августа до 5 августа, химпредприятие Kiviõli Keemiatööstus (ул. Туру, 3, Кивиыли)

Александр Попов – охранник, зарабатывающий на жизнь работой в школе. Работа его вдохновляет: он делится юмористическими наблюдениями о ней как в составе коллектива Comedy Estonia, так и в качестве обозревателя и блогера портала Naine. В своих шутках Александр часто обращается к актуальным общественно-политическим вопросам. Он не боится сатиры, направляя ее на себя и на свое творчество, а также на асоциальное поведение людей в жизни и в киберпространстве. Александр предлагает зрителям больше, чем просто юмор. Высшее образование и 30 с лишним лет жизни в Таллинне развили его смекалку, смелость и хитрость. Он любит перемежать свои выступления абсурдными интерлюдиями, которые порой помогают решать реальные жизненные ситуации.

Тематическая экскурсия: «Шведская Нарва»

● 11 августа в 18:00 Верхний променад у лестницы Гана (Койдула, 5, Нарва)