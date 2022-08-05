Волость Тырва приняла план картографировать все красноармейские памятники в этом районе, а затем, по возможности, убрать их. Пару таких монументов также планируется перенести в Сетомаа.
Волости юга Эстонии планируют по-быстрому избавиться от советских памятников
Недавно члены коалиции в волостном собрании Тырва провели встречу, по итогам которой заняли позицию, что все советские памятники, расположенные на территории самоуправления, должны быть нанесены на карту в течение ближайших двух недель, после чего следует внести в комиссию по воинским захоронениям предложение избавиться от них.
«16 августа состоится заседание совета, и тогда планируется официально подтвердить эту позицию», – сказал волостной старейшина Майдо Руусманн.
Сколько таких памятников в волости, выяснится в процессе картографирования. Более крупные уже известны, они расположены возле мавзолея Барклая де Толли, в Хельме, рядом с волостной управой Тырва, в Пикасилла, Хуммули и возле дороги Ала-Таагепера. Вопрос об их ливидации встал на повестку дня в связи с российской агрессией в Украине, то же самое было сделано и в других местах.
«Нашим твердым желанием и волей является как можно скорее убрать силовые элементы, символизирующие советскую власть, из публичного пространства волости Тырва. Например, рядом с волостным зданием установлен не просто мемориальный камень в память о павших, а обелиск с символикой советской власти», – объяснил Руусманн.
Останки будут достойно перезахоронены
По словам Руусманна, особенно изуверским примером является Хельме - там советский монумент был установлен на месте, где должен был быть установлен мемориал павшим в Освободительной войне. Однако прежде чем этот план был реализован в последние дни первого периода независимости Эстонской Республики, сюда прибыли оккупанты. «Такие символы силы советской власти, которые есть, например, здесь, в Пикасилла, рядом с волостным домом в Тырва или в долине Хельме, которые представляют собой большие обелиски с пятиконечной звездой наверху, – их следует убрать из публичного пространства в первую очередь».
Некоторые из памятников могут указывать на местонахождение могилы. По словам старейшины, это также будет выявлено в процессе картографирования. Изначально такая информация есть только о Пикассила – там должна быть братская могила, где захоронены и красноармейцы, и немецкие солдаты. «В тех местах, где есть воинские захоронения, останки, конечно, надо достойно перезахоронить».
Руусманн добавил, что волость начнет сотрудничество с Госканцелярией и Комиссией по воинским захоронениям, чтобы выяснить, какие меры предпринять в каком месте. «Мы делаем предложение, они оценивают его в целом, принимая во внимание пригодность памятника для общественного пространства; финансирование ликвидации этих мемориалов также поступит от государства».
Запутанные истории с именами
Волостная управа Сетомаа также планирует убрать советские памятники. Некоторое время назад в социальных сетях распространялась петиция о переносе мемориальной доски погибшим за советскую власть на Микитамяэ. Глава волости Сетомаа Рауль Кудре подтвердил, что ее можно перенести.
«На самом деле, этот советский памятник настолько там спрятан, что многие вообще не знают, что он там есть. Сейчас мы собираем данные о том, когда он был создан и нет ли там воинской могилы. Уберем по-тихому – думаю, в течение месяца», – сказал Кудре.
Другой вопрос, по словам Кудре, что делать с плитой, ведь там есть и имена местных жителей, причем потомки одного из них до сих пор живут там. «Ее легко разбить, но не все люди, чьи имена там есть, погибли за советскую власть. Я знаю это, потому что пять лет назад мы ликвидировали воинское захоронение рядом со зданием самоуправления в Вярска. Мы провели расследование, где эти люди погибли. Об одном из них мы узнали, что он погиб в бою под Нарвой. Советские власти произвольно поставили там имена людей».
Кудре добавил, что в волости Сетомаа есть еще один советский памятник, но он находится в таком неприметном месте, что о нем мало кто знает. «Мы тоже уберем его по-тихому. Например, на кладбищах тоже есть советские памятники, под которыми захоронены люди. С ними сложнее. Он как надгробный камень, но более мощный, с красным крестом. Мы думали, что, может быть, уберем красный крест с наконечника, но это довольно сложно. Мы не будем их менять, люди должны покоиться на кладбище».