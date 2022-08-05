Волости юга Эстонии планируют по-быстрому избавиться от советских памятников

Cоветский памятник в селе Пикасилла. Фото: Arvo Meeks

Некоторые из памятников могут указывать на местонахождение могилы. По словам старейшины, это также будет выявлено в процессе картографирования. Изначально такая информация есть только о Пикассила – там должна быть братская могила, где захоронены и красноармейцы, и немецкие солдаты. «В тех местах, где есть воинские захоронения, останки, конечно, надо достойно перезахоронить».

Руусманн добавил, что волость начнет сотрудничество с Госканцелярией и Комиссией по воинским захоронениям, чтобы выяснить, какие меры предпринять в каком месте. «Мы делаем предложение, они оценивают его в целом, принимая во внимание пригодность памятника для общественного пространства; финансирование ликвидации этих мемориалов также поступит от государства».

Запутанные истории с именами

Волостная управа Сетомаа также планирует убрать советские памятники. Некоторое время назад в социальных сетях распространялась петиция о переносе мемориальной доски погибшим за советскую власть на Микитамяэ. Глава волости Сетомаа Рауль Кудре подтвердил, что ее можно перенести.

«На самом деле, этот советский памятник настолько там спрятан, что многие вообще не знают, что он там есть. Сейчас мы собираем данные о том, когда он был создан и нет ли там воинской могилы. Уберем по-тихому – думаю, в течение месяца», – сказал Кудре.

Монумент в Микитамяэ. Фото: Imre Termonen

Другой вопрос, по словам Кудре, что делать с плитой, ведь там есть и имена местных жителей, причем потомки одного из них до сих пор живут там. «Ее легко разбить, но не все люди, чьи имена там есть, погибли за советскую власть. Я знаю это, потому что пять лет назад мы ликвидировали воинское захоронение рядом со зданием самоуправления в Вярска. Мы провели расследование, где эти люди погибли. Об одном из них мы узнали, что он погиб в бою под Нарвой. Советские власти произвольно поставили там имена людей».