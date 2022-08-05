Тотальная гособорона и обучение на эстонском языке: правительство утвердило cвою программу действий

К январю следующего года Эстония должна присоединиться к Инновационному фонду НАТО. К январю 2023 года должна быть обновлена военная часть плана развития государственной обороны на 2022-2031 годы. К февралю 2023 года должны быть достигнуты договоренности о дополнительном размещении ключевых союзников в Эстонии. К тому же времени правительству должны быть представлены предложения о том, как поддерживать объем учебных сборов резервистов на уровне, вдвое превышающем нынешний, в 2024 году и в последующие годы.

3. Поддержка Украины

К сентябрю должен быть готов план действий по поддержке евроинтеграции Украины и оказанию помощи Украине. К тому времени должны быть ясны принципы и план действий, как способствовать восстановлению Украины. В сентябре также должны быть представлены предложения о том, как поддержать местные самоуправления, чтобы помочь военным беженцам стать лучше справляться с самостоятельной жизнью на новом месте. К октябрю должен быть представлен план действий по поддержке возвращения украинских беженцев на родину.

Эстония поддерживает создание международного трибунала, чтобы призвать к ответственности виновных в военной агрессии и военных преступлениях Российской Федерации. Для этого к сентябрю должен быть готов план действий по борьбе с безнаказанностью и международно-правовой оценке агрессии.

4. Реформа рынка энергетики и электроэнергии