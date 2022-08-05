Эксперт по финансовой грамотности: даже сейчас не поздно подготовиться к кризису

– Где можно сэкономить, чтобы справиться с растущими практически каждый день ценами и накопить денег на осенний отопительный период?

– То, что происходит сейчас и будет происходить в дальнейшем, является для нас тревожным звонком, чтобы мы серьезно взглянули на свое финансовое положение. Люди лучше учатся, когда им становится больно. И этот болезненный урок должен научить нас важности наличия буфера душевного спокойствия. Тем, у кого есть буфер спокойствия в размере трех или шести месяцев расходов, будет спокойнее на сердце. Тем, у кого его нет, самое время подумать о том, как его создать, чтобы в следующий раз спокойствие было гарантировано, а тылы были в безопасности.

Чтобы понять, откуда берутся и куда уходят семейные деньги, а где совершаются ненужные траты, стоит попробовать варианты мониторинга расходов и доходов, предлагаемые онлайн-банками, приложения, вроде Spendee или Monefy, или созданную эстонцами платформу управления финансами MyFinancier.

– В этот кризис не поздно ли начать думать о создании фонда душевного спокойствия, это надо было сделать еще до кризиса?

– Еще не поздно. Я хотела бы достучаться до людей, чтобы они спросили себя: был ли я готов к этому кризису? Если нет, теперь они могут начать готовиться и принимать более разумные решения.

– И какие решения были бы разумнее?