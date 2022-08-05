Инвестор и координатор Министерства финансов по вопросам финансовой грамотности Лийзи Кирх дает советы, где можно урезать расходы в условиях рекордного роста цен.
Эксперт по финансовой грамотности: даже сейчас не поздно подготовиться к кризису
– Где можно сэкономить, чтобы справиться с растущими практически каждый день ценами и накопить денег на осенний отопительный период?
– То, что происходит сейчас и будет происходить в дальнейшем, является для нас тревожным звонком, чтобы мы серьезно взглянули на свое финансовое положение. Люди лучше учатся, когда им становится больно. И этот болезненный урок должен научить нас важности наличия буфера душевного спокойствия. Тем, у кого есть буфер спокойствия в размере трех или шести месяцев расходов, будет спокойнее на сердце. Тем, у кого его нет, самое время подумать о том, как его создать, чтобы в следующий раз спокойствие было гарантировано, а тылы были в безопасности.
Чтобы понять, откуда берутся и куда уходят семейные деньги, а где совершаются ненужные траты, стоит попробовать варианты мониторинга расходов и доходов, предлагаемые онлайн-банками, приложения, вроде Spendee или Monefy, или созданную эстонцами платформу управления финансами MyFinancier.
– В этот кризис не поздно ли начать думать о создании фонда душевного спокойствия, это надо было сделать еще до кризиса?
– Еще не поздно. Я хотела бы достучаться до людей, чтобы они спросили себя: был ли я готов к этому кризису? Если нет, теперь они могут начать готовиться и принимать более разумные решения.
– И какие решения были бы разумнее?
– Есть два способа. Возьмем для начала крупные решения. Соответствует ли дом потребностям семьи или он слишком велик? Важно не покупать слишком большой дом. Решения следует принимать, основываясь на своем кошельке.
Как решен вопрос отопления в нашем доме, можно ли поменять его перед наступлением зимы? Если есть план смены дома, каково решение по отоплению для нового дома.
Если в семье две машины, так ли это необходимо? Автомобиль – это очень большой источник затрат, который требует топлива, ремонта, обслуживания, страховки. Вы должны спросить себя: сможет ли семья обойтись одной машиной? Если ответ да, то вы можете создать буфер спокойствия на деньги от продажи второго автомобиля.
Если говорить о транспорте, мы можем лучше планировать свои поездки, ходить пешком или использовать велосипед. Если мы гоняем машину, то делаем несколько поездок за раз, привозим более крупные пакеты, делаем более крупные покупки, лучше продумываем свои действия. Планирование — важное ключевое слово, потому что мы склонны тратить тогда, когда у нас нет плана.
Это большие решения, но за ними стоят маленькие ежедневные привычки. Сколько я использую Bolt, заказываю ли я еду у Bolt/Wolt? Все их можно предотвратить.
Если вам приходится занимать деньги, чтобы покрыть свои ежедневные расходы, особенно важно проанализировать свои расходы и внести изменения. И кроме всего прочего, рассрочка – это еще и кредитное обязательство.
– Что делать, чтобы электричество не забрало последние деньги из кошелька?
– Никто не может гарантировать, что если я сегодня зафиксирую цену на электроэнергию, то сэкономлю деньги. Это больше похоже на страховку: я знаю, сколько денег я потрачу. За счет этого можно и не сэкономить, но если это важно для спокойствия, то сделайте. В случае с электричеством есть возможность сравнить пакеты разных провайдеров, и это обязательно нужно делать.
Я и моя семья ведем минималистичный образ жизни. У нас дома есть только то, чем мы действительно пользуемся. Если нам что-то нужно, я выясняю, что это такое, иду в магазин, покупаю, и дело сделано. Я экономлю много времени, потому что я не просто иду в магазин, чтобы посмотреть, что там есть. Это не значит, что я ничего себе не позволяю, но я осознаю, что мне действительно нужно, меняя маленькие привычки. Это экономит деньги и время, а также является экологически бережливым подходом.
– Отопление является еще одним важным источником затрат, который начинает определять расходы в течение отопительного сезона. На данный момент наверное уже поздно что-то кардинально менять, местами вообще невозможно.
– Мы должны следить за общей картиной. Должны смотреть на несколько лет вперед. Моей семье очень легко привозить себе дрова. У нас дровяное отопление, нам это удобно, для нас это логично, и у нас есть эти дрова.
В квартире с центральным отоплением в Таллинне невозможно поменять систему отопления, а также нет доступа к дровам. Здесь вы должны смотреть на свои варианты, чтобы они не выходили за рамки комфорта и терпимости. Если ранее не было контакта с дровяным отоплением, стоит присмотреться к воздушному тепловому насосу или центральному отоплению.
– В Эстонии еда всегда отнимала большую часть нашего дохода, по сравнению с другими странами, и цены только растут.
– Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства окружающей среды в 2021 году, именно домохозяйства выбрасывают больше всего еды. Вы приходите домой с работы, вы устали, вы не можете вспомнить, что было в холодильнике. Вы покупаете на всякий случай, и таким образом в дальнем углу холодильника лежит открытая упаковка куриного филе, которую вы обнаруживаете, когда она уже не годится для употребления.
Я рекомендую составлять меню на неделю и заказывать продукты домой один раз, и вы сэкономите время и деньги, научитесь планировать и научите своих детей думать наперед.
Это может избавить от выбрасывания большого количества продуктов. Почему бы не основывать свое недельное меню на специальных предложениях текущей недели? Cейчас сезон корнеплодов, значит, надо есть их, а не покупать клубнику в декабре.
В случае товаров длительного пользования, одежды, мебели и книг стоит обратить внимание на повторное использование. Дети очень быстро вырастают из одежды, и если бы я каждый раз покупала им новую одежду, то тратила бы много денег.
– Сейчас лето, много вечеринок, развлекательных и культурных мероприятий, у людей есть дорогие увлечения. Нужно ли от них отказаться или временно поставить на паузу?
– Совершенно понятно, что летом люди позволяют себе больше. Этот переход от одного кризиса к другому повлиял на людей. Если мы договорились с детьми, что этим летом поедем в Лоттемаа, а в Замок Кантервилла – нет, то ждут этого, они будут больше помнить и ожидать этого, иначе будет создаваться впечатление, что все доступно.
Можно отлично провести время, не тратя много денег – пикники, походы, бесплатные концерты. Вовлекайте детей в процесс планирования, берите с собой друзей, и все отлично проведут время.