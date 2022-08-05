В пятницу, 19 августа, на стадионе A. Le Coq Arena состоится большой матч легенд, на котором команда, состоящая из бывших футболистов мужской сборной Эстонии встретится с командой ветеранов из Финляндии. В списках игроков обеих сборных найдутся знаменитые футболисты.
В матче легенд Эстония-Финляндия примет участие огромное количество звездных футболистов
Поскольку этим матчем будет отмечаться 30-летие с момента восстановления национальной сборной, приглашение войти в состав сборной получили все футболисты, входившие за этот период в список игроков, представлявших Эстонию. Лидерами сборной легенд Эстонии станут бывший главный тренер сборной Арно Пийперс, а также проведший 157 встреч и забивший 14 голов за команду Эстонии и также работавший главным тренером нашей сборной Мартин Рейм.
Сборная вобрала в себя опыт 2016 игр. На поле выйдут Марко Кристал (143 игры/9 голов), Константин Васильев (142 игры/26 голов), Март Поом (120 игр/0 голов), Кристен Вийкмяэ (115 игр/15 голов), Райо Пийроя (114 игр/8 голов), Йоэль Линдпере (107 игр/7 голов), Сергей Терехов (94 игры/5 голов), Тармо Кинк (82 игры/6 голов), Таави Ряхн (74 игры/0 голов), Теэт Аллас (73 игры/2 гола), Сергей Парейко (65 игр/0 голов), Герт Камс (60 игр/3 гола), Эрко Савиаук (60 игр/1 гол), Тихон Шишов (42 игры/0 голов), Индро Олуметс (32 игры/2 гола), Вячеслав Заховайко (39 игр/8 голов), Янек Меэт (37 игр/0 голов), Игорь Морозов (30 игр/0 голов), Павел Лондак (27 игр/0 голов), Александр Сахаров (25 игр/1 гол), тармо Неэмело (22 игры/1 гол), Ярмо Ахьюпера (22 игры/1 гол), Иван О’Коннел-Бронин (22 игры/0 голов), Игорь Принс (20 игр/0 голов), Райво Ныммик (17 игр/0 голов), Марк Швец (16 игр/1 гол), Евгений Новиков (13 игр/2 гола), Герт Олеск (13 игры/0 голов), Сергей Лепметс (12 игр/0 голов), Тоомас Крым (11 игр/0 голов), Римо Хунт (7 игр/1 гол), Эйно Пури (5 игр/0 голов), марко Лелов (3 игры/0 голов), Сийм Тенно (3 игры/0 голов), Юрген Куресоо (2 игры/0 голов).
Также эта игра станет прощальным матчем для таких заслуженных игроков как Энар Яагер (126 игр/0 голов), Дмитрий Круглов (115 игр/4 гола) и Александра Дмитриева (106 иор/0 голов) – они выйдут на поле в стартовом составе.
В качестве зрителей пообещали прийти бывшие и нынешние члены сборной Артур Котенко, Андрес Опер, Тревор Эльхи, Индрек Зелински, Сергей Зенев, Марко Меэритс, Максим Гусев, Ало Бяренгруб, Сергей Брагин, Ян Ыун, Мати Пари, Мартин Лепа, Арго Арбайтер, Марко Лепик, Андре Анис, Сепо Вильдерсон, Илья Антонов, Тоомас Тохвер, Михаэль Лиландер, Мартин Миллер, Павел Дымов, Урмас Рооба, Марко Лукка, Владимир Авилов, Сандер Пури, Микк Рейнтам, Михкель Аксалу, Меэлис Пейтре, Андрей Вейс, Андре Фролов, Сийм Лутс, Маркус Соометс , Тайо Тенисте, Андреас Раудсепп, Арво Краам, Атс Пурье, Тынис Калде, Урмас Хепнер, Отть Рейнумяэ и Меэлис Рооба.
Финны также привезут именитых игроков. Самый заслуженный футболист – Яри Литманен, который в составе национальной сборной принимал участие в 137 матчах и забил 32 гола. В качестве полузащитника он играл за Ливерпуль, Барселону и амстердамский Аякс. В сезоне 1994/95 он в составе Аякса стал победителем Лиги чемпионов.
Матч легенд исполняет и благотворительную миссию – весь доход от продажи билетов будет направлен эстонским футбольным клубам на приобретение дефибрилляторов.
Стадион A. Le Coq Arena откроется 19 августа в 17.00. В 18.00 начнется развлекательный футбольный матч, на поле выйдут общественные деятели Эстонии. В 19.30 начнется матч легенд. Билеты можно приобрести в сети Piletilevi.