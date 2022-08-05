В матче легенд Эстония-Финляндия примет участие огромное количество звездных футболистов

Также эта игра станет прощальным матчем для таких заслуженных игроков как Энар Яагер (126 игр/0 голов), Дмитрий Круглов (115 игр/4 гола) и Александра Дмитриева (106 иор/0 голов) – они выйдут на поле в стартовом составе.

В качестве зрителей пообещали прийти бывшие и нынешние члены сборной Артур Котенко, Андрес Опер, Тревор Эльхи, Индрек Зелински, Сергей Зенев, Марко Меэритс, Максим Гусев, Ало Бяренгруб, Сергей Брагин, Ян Ыун, Мати Пари, Мартин Лепа, Арго Арбайтер, Марко Лепик, Андре Анис, Сепо Вильдерсон, Илья Антонов, Тоомас Тохвер, Михаэль Лиландер, Мартин Миллер, Павел Дымов, Урмас Рооба, Марко Лукка, Владимир Авилов, Сандер Пури, Микк Рейнтам, Михкель Аксалу, Меэлис Пейтре, Андрей Вейс, Андре Фролов, Сийм Лутс, Маркус Соометс , Тайо Тенисте, Андреас Раудсепп, Арво Краам, Атс Пурье, Тынис Калде, Урмас Хепнер, Отть Рейнумяэ и Меэлис Рооба.

Финны также привезут именитых игроков. Самый заслуженный футболист – Яри Литманен, который в составе национальной сборной принимал участие в 137 матчах и забил 32 гола. В качестве полузащитника он играл за Ливерпуль, Барселону и амстердамский Аякс. В сезоне 1994/95 он в составе Аякса стал победителем Лиги чемпионов.

Матч легенд исполняет и благотворительную миссию – весь доход от продажи билетов будет направлен эстонским футбольным клубам на приобретение дефибрилляторов.