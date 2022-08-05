Возле нарвского танка введены ограничения скорости и запрет на парковку

По словам руководителя Нарвского полицейского участка Индрека Пюви, в последние дни к танку приходит много людей, поэтому разумно ограничить парковку и скорость в непосредственной близости от него.

«Точно такие же ограничения вводились и раньше, когда к танку ходило много людей, в последний раз, например, 9 мая этого года», – сказал Пюви.

«Последние дни показали, что на дороге паркуются плотно, и люди, мечущиеся между машинами, к сожалению, подвергают себя опасности. Скорости там высокие, и внимание водителей часто отвлекается», – сказал начальник отделения полиции.