Для обеспечения безопасности людей местное самоуправление установило сегодня на 7-м километре дороги Нарва – Нарва-Йыэсуу –Хийеметса дорожные знаки, запрещающие парковку и ограничивающие скорость.
Возле нарвского танка введены ограничения скорости и запрет на парковку
Возле нарвского танка введены ограничения скорости и запрет на парковку
По словам руководителя Нарвского полицейского участка Индрека Пюви, в последние дни к танку приходит много людей, поэтому разумно ограничить парковку и скорость в непосредственной близости от него.
«Точно такие же ограничения вводились и раньше, когда к танку ходило много людей, в последний раз, например, 9 мая этого года», – сказал Пюви.
«Последние дни показали, что на дороге паркуются плотно, и люди, мечущиеся между машинами, к сожалению, подвергают себя опасности. Скорости там высокие, и внимание водителей часто отвлекается», – сказал начальник отделения полиции.
Установка дорожных знаков не ограничивает доступ людей к тагку. Парковка, расположенная рядом с памятником, останется открытой.
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