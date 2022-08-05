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Танк в ночи ⟩ У нарвского Т-34 организовано круглосуточное дежурство. На что надеются активисты?

rus.postimees.ee
У нарвского Т-34 организовано круглосуточное дежурство. На что надеются активисты?
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Дежурящие обсуждают ситуацию у танка во тьме.
Дежурящие обсуждают ситуацию у танка во тьме. Фото: Алексей Серов.

В четверг премьер-министр Кая Каллас заявила, что советский танк-монумент будет перенесен. Тем временем, у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, люди организовали дежурство. Пока неясно, стоит ли за этим организованная работа и кто ее координирует. 

Мнение тех, кто выступает за демонтаж танка, сходятся в одном – эту процедуру нужно осуществить как можно скорее. Об этом в четверг на пресс-конференции правительства заявили представители правящих партий: «Отечества», Партии реформ и Социал-демократической партии.

Тем же вечером стало ясно, что около танка Т-34 добровольцами организовано круглосуточное дежурство. На площадке стоит мобильный домик на колесах. Некоторые добровольцы надеются, что сумеют помешать демонтажу танка, если он случится в ближайшее время. Вчера под покровом ночи Алексей Серов побеседовал с дежурящими у советского памятника людьми.

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