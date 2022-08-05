Танк в ночи ⟩ У нарвского Т-34 организовано круглосуточное дежурство. На что надеются активисты?

В четверг премьер-министр Кая Каллас заявила, что советский танк-монумент будет перенесен. Тем временем, у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, люди организовали дежурство. Пока неясно, стоит ли за этим организованная работа и кто ее координирует.