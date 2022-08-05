В четверг премьер-министр Кая Каллас заявила, что советский танк-монумент будет перенесен. Тем временем, у танка, который располагается на шоссе за пределами нарвского жилого массива, люди организовали дежурство. Пока неясно, стоит ли за этим организованная работа и кто ее координирует.
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Танк в ночи ⟩ У нарвского Т-34 организовано круглосуточное дежурство. На что надеются активисты?
У нарвского Т-34 организовано круглосуточное дежурство. На что надеются активисты?
Мнение тех, кто выступает за демонтаж танка, сходятся в одном – эту процедуру нужно осуществить как можно скорее. Об этом в четверг на пресс-конференции правительства заявили представители правящих партий: «Отечества», Партии реформ и Социал-демократической партии.
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