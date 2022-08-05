Аавиксоо о переносе танка: самое главное – это то, что будет дальше

«В случае с нарвским памятником самое главное – то, что будет дальше, – заявил Аавиксоо в передаче Vikerhommik. – Было бы лучше, если бы нарвское горсобрание само поняло, что в нынешней ситуации это неизбежность, и смогло бы принять свое решение избавиться от этой истории, за которую они судорожно держатся, и, как говорится, совместно начать строительство будущего».

По мнению бывшего министра, вопрос о дальнейшей судьбе советского памятника, который гипотетически могут разобрать на запчасти или отправить в музей, является второстепенным: «Конечно, в нем не должно остаться символической ценности, но нет смысла использовать этот памятник, чтобы как-то выпустить эмоции».

Аавиксоо подчеркивает, что транспортировать памятник возможно, если общественность будет заранее информирована о точном времени проведения работ, однако сделать это можно только после минимизации всех рисков и возможных провокаций.