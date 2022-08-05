По мнению Яака Аавиксоо, который занимал пост министра обороны во время событий Бронзовой ночи, нарвский танк с публичного пространства необходимо убрать как можно быстрее, а также следует расставлять приоритеты для решения сложившейся ситуации, пишет Rus.ERR.
Аавиксоо о переносе танка: самое главное – это то, что будет дальше
«В случае с нарвским памятником самое главное – то, что будет дальше, – заявил Аавиксоо в передаче Vikerhommik. – Было бы лучше, если бы нарвское горсобрание само поняло, что в нынешней ситуации это неизбежность, и смогло бы принять свое решение избавиться от этой истории, за которую они судорожно держатся, и, как говорится, совместно начать строительство будущего».
По мнению бывшего министра, вопрос о дальнейшей судьбе советского памятника, который гипотетически могут разобрать на запчасти или отправить в музей, является второстепенным: «Конечно, в нем не должно остаться символической ценности, но нет смысла использовать этот памятник, чтобы как-то выпустить эмоции».
Аавиксоо подчеркивает, что транспортировать памятник возможно, если общественность будет заранее информирована о точном времени проведения работ, однако сделать это можно только после минимизации всех рисков и возможных провокаций.
По его оценке, ситуация с нарвским танком отличается от переноса Бронзового солдата в 2007 году, поскольку есть более широкое понимание того, что советский памятник оттуда следует убрать.