Министр Сиккут: чтобы зимой в домах было тепло, заменой газа нужно заниматься уже сейчас

«Наши предприятия теплоснабжения прикладывают усилия, чтобы обеспечить наличие необходимого топлива для обеспечения теплоснабжения в предстоящий отопительный период. Поскольку полученная от рынка обратная связь показывает, что не все получат достаточное количество предложений по закупке газа на предстоящий отопительный период, природный газ необходимо по возможности заменить другими видами топлива, и этим нужно заняться уже сегодня, чтобы дать потребителям необходимую уверенность», – заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Министр отметила, что при наилучшем сценарии обеспечить поставки газа поможет строящийся в регионе новый плавучий терминал сжиженного природного газа. Работы по строительству мощностей по приему СПГ как в Эстонии, так и в Финляндии в настоящее время идут по графику, и к концу года эти мощности в регионе должны быть обеспечены. «Однако невозможно гарантировать, что все пойдет по плану, и, по крайней мере, предстоящей зимой нужно быть готовыми к временной замене топлива», – сказала министр Сиккут.

Ходатайства о замене топлива уже поданы в Департамент окружающей среды, и, например, в отношении работающего в Нарве акционерного Enefit Power AS, уже принято положительное решение. «Я также призываю всех других поставщиков центрального отопления и промышленные предприятия, которым для замены топлива необходимо изменить свое экологическое разрешение, сделать это как можно скорее, чтобы вовремя подготовиться к зиме», – добавила министр.

По словам Сиккут, помимо доверия потребителей, крайне важно, чтобы государство помогло местным компаниям повысить их готовность и адаптивность и тем самым обеспечить экономическую безопасность страны.

При подаче ходатайства важно, чтобы компании соблюдали требования к заявке, чтобы ее обработка была максимально быстрой и легкой для всех сторон. Инструкцию можно найти на сайте Департамента окружающей среды.