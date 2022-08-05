Россиянин Винник вывезен в США из Греции после срока во французской тюрьме

В 2017 году Александра Винника задержали по запросу Интерпола в Греции прямо во время отдыха с семьей. Через три года он был выдан Франции, где получил пять лет лишения свободы и сто тысяч евро штрафа с конфискацией имущества по обвинению в отмывании средств.

Выйти под залог Виннику во Франции не удалось. Тем не менее, он сравнительно легко отделался от претензий французского правосудия. Обвинение требовало для Винника десять лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч евро за «вымогательство и отмывание денег в преступном сообществе» и за «вмешательство в автоматизированные системы обработки данных».

Выйти из тюрьмы раньше срока Виннику удалось после апелляции, когда срок был сокращен, но вместо билета в Россию Франция организовала мужчине бесплатный перелет обратно в Грецию. При этом выдачи Винника добивалась и Россия, где мужчине предъявлены обвинения в хищении более 600 тысяч рублей (около 10 тысяч евро) и в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 миллионов рублей (около 12 миллионов евро).

Французские адвокаты Винника указывали, что, несмотря на тактические успехи защиты, 28 июня без каких-либо мотивов и обоснований Кассационный суд Франции отклонил ходатайства криптовалючика, ускорив высылку в Грецию, которая ранее согласилась выдать мужчину властям США.

Не помогло и то, что в конце июля Александр Винник запросил у Греции политическое убежище.