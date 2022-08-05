Специалист по криптовалютам Александр Винник доставлен в США из Греции на частном самолете, который сел в Бостоне. Далее уже служебным рейсом россиянина доставили в Сан-Франциско. Об этом 5 августа со ссылкой на родственников мужчины сообщает «Коммерсантъ». В Грецию Винника привезли из Франции, где он отбыл наказание по обвинению в отмывании денег. Экстрадиции в США не помешал запрос россиянина о политическом убежище.
Россиянин Винник вывезен в США из Греции после срока во французской тюрьме
В 2017 году Александра Винника задержали по запросу Интерпола в Греции прямо во время отдыха с семьей. Через три года он был выдан Франции, где получил пять лет лишения свободы и сто тысяч евро штрафа с конфискацией имущества по обвинению в отмывании средств.
Выйти под залог Виннику во Франции не удалось. Тем не менее, он сравнительно легко отделался от претензий французского правосудия. Обвинение требовало для Винника десять лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч евро за «вымогательство и отмывание денег в преступном сообществе» и за «вмешательство в автоматизированные системы обработки данных».
Выйти из тюрьмы раньше срока Виннику удалось после апелляции, когда срок был сокращен, но вместо билета в Россию Франция организовала мужчине бесплатный перелет обратно в Грецию. При этом выдачи Винника добивалась и Россия, где мужчине предъявлены обвинения в хищении более 600 тысяч рублей (около 10 тысяч евро) и в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 миллионов рублей (около 12 миллионов евро).
Французские адвокаты Винника указывали, что, несмотря на тактические успехи защиты, 28 июня без каких-либо мотивов и обоснований Кассационный суд Франции отклонил ходатайства криптовалючика, ускорив высылку в Грецию, которая ранее согласилась выдать мужчину властям США.
Не помогло и то, что в конце июля Александр Винник запросил у Греции политическое убежище.
«Американские следователи подозревают, что Александр Винник был «кошельком» и финансовым сотрудником российской разведки, что объясняет деятельное участие в его поисках и аресте американских спецслужб. По их версии, из тех 4 млрд долл., которые якобы прошли через BTC-e (криптобиржа Винника – прим.ред.), могли финансироваться российские силовики», - отмечает «Ъ».
В 2020 году сообщалось, что, по версии правоохранителей США, биржа криптовалют ВТС-е, на которую работал российский специалист по компьютерным технологиям, занималась отмывкой средств.
«Через эту биткойнную "прачечную", по мнению американских следователей, прошло до 9 млрд долл. Как считают американцы, с помощью биржи платились взятки, переводились деньги на выкупы, финансировались коррупционные связи», - сообщалось два года назад.
Кроме того, Александра Винника подозревают в хакерстве. Якобы он стоит за созданием вируса Locky, который блокировал зараженные компьютеры, заставляя владельцев платить за восстановление доступа. 43-летнему россиянину в США грозит до 50 лет лишения свободы.
Появление нового гражданина РФ в руках правоохранительной системы США совпало с очередной волной сообщений о возможном обмене россиянина Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в американских тюрьмах по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК.
С инициативой обмена Бута вышла администрация США. Взамен Вашингтон хочет забрать из России двух граждан США. Бывшего морпеха США Пола Уилана, который в 2018 году был приговорен в РФ к 16-ти годам заключения. Кроме того Белый дом просит вернуть в США баскетболисту Бриттни Грайнер. Она была арестована в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотических средств. 4 августа Грайнер приговорили к девяти годам в российской тюрьме.
Кремль не комментирует реальность предложенной Вашингтоном схемы обмена осужденными гражданами, но СМИ сообщали, что Москва хочет добавить к Буту российского спецслужбиста и профессионального киллера Вадима Красикова. Он приговорен в ФРГ к пожизненному заключению за убийство участника чеченских вооруженных формирований во время второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили.
Добавим, что Бут, как и Винник был задержан не в США. «Оружейного барона» в 2008 году задержали в Тайланде в ходе спецоперации спецслужб США.