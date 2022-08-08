Автозаправку обвинили в продаже некачественного топлива: почему сломалась машина?

Пожелавшая остаться анонимной жительница Йыхви сообщила о предположительно некачественном топливе на автозаправке Olerex. «Я заправилась там 10 июня, а 24 июня, на пути в Таллинн из Йыхви, машина заглохла. В этот момент в баке оставалась ровно половина топлива. В автосервисе Auto Forte Tallinn сказали, что это не заводской брак, а наиболее вероятная причина поломки автомобиля – некачественное топливо. Представитель автосервиса спросил, где я заправлялась, и сказал, что недавно к ним в ремонт поступили еще четыре машины, которые заправлялись на Olerex. По словам работников автосервиса, другим пострадавшим ремонт обошелся еще дороже», – сказала она порталу.