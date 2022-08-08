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Автозаправку обвинили в продаже некачественного топлива: почему сломалась машина?

Диана Ляленкова
, летний репортер
Автозаправку обвинили в продаже некачественного топлива: почему сломалась машина?
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Заправка.
Заправка. Фото: Tairo Lutter

Одной из причин поломки автомобиля может стать некачественное топливо. В последнее время жители Эстонии в социальных сетях жалуются на качество топлива на АЗС и ищут справедливости.

Пожелавшая остаться анонимной жительница Йыхви сообщила о предположительно некачественном топливе на автозаправке Olerex. «Я заправилась там 10 июня, а 24 июня, на пути в Таллинн из Йыхви, машина заглохла. В этот момент в баке оставалась ровно половина топлива. В автосервисе Auto Forte Tallinn сказали, что это не заводской брак, а наиболее вероятная причина поломки автомобиля – некачественное топливо. Представитель автосервиса спросил, где я заправлялась, и сказал, что недавно к ним в ремонт поступили еще четыре машины, которые заправлялись на Olerex. По словам работников автосервиса, другим пострадавшим ремонт обошелся еще дороже», – сказала она порталу.

В Olerex она не обращалась, но опубликовала пост в группе Facebook, чтобы найти товарищей по несчастью. «Была надежда, что откликнутся другие пострадавшие, и тогда Olerex примет меры, проведет расследование и выявит причины».

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