ФОТО ⟩ В Исландии началось извержение вулкана

За извержением можно наблюдать по веб-камерам, установленным в районе вулкана.

В Исландии началось извержение вулкана Фото: AP/Scanpix

Ученые предсказали извержение после серии землетрясений на прошлой неделе, которые сигнализировали об усилении вулканической активности.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль Фото: Reuters/ScanPix

Вулкан Фаградальсфьядль извергался в марте прошлого года и несколько месяцев из него лились потоки лавы, привлекая сотни тысяч зрителей. Восемь месяцев назад извержение было официально объявлено оконченным.

Метеорологическая служба страны призывает людей не приближаться к вулкану, но судя по фотографиям в социальных сетях, некоторые все же игнорируют этот призыв.

Люди пришли посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль Фото: AFP / Scanpix