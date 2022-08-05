3 августа в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного в 30 километрах к юго-западу от Рейкьявика и недалеко от международного аэропорта страны Кеблавик, пишет AP.
ФОТО ⟩ В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана
За извержением можно наблюдать по веб-камерам, установленным в районе вулкана.
Ученые предсказали извержение после серии землетрясений на прошлой неделе, которые сигнализировали об усилении вулканической активности.
Вулкан Фаградальсфьядль извергался в марте прошлого года и несколько месяцев из него лились потоки лавы, привлекая сотни тысяч зрителей. Восемь месяцев назад извержение было официально объявлено оконченным.
Метеорологическая служба страны призывает людей не приближаться к вулкану, но судя по фотографиям в социальных сетях, некоторые все же игнорируют этот призыв.
В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году извержение вулкана у ледника Эйяфьядлайекюдль вызвало перебои в воздушном движении на несколько недель.
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