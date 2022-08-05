Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ФОТО ⟩ В Исландии началось извержение вулкана

rus.tvnet.lv
В Исландии началось извержение вулкана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана Фото: AFP / Scanpix

3 августа в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного в 30 километрах к юго-западу от Рейкьявика и недалеко от международного аэропорта страны Кеблавик, пишет AP.

За извержением можно наблюдать по веб-камерам, установленным в районе вулкана.

В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана Фото: AP/Scanpix

Ученые предсказали извержение после серии землетрясений на прошлой неделе, которые сигнализировали об усилении вулканической активности.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль Фото: Reuters/ScanPix

Вулкан Фаградальсфьядль извергался в марте прошлого года и несколько месяцев из него лились потоки лавы, привлекая сотни тысяч зрителей. Восемь месяцев назад извержение было официально объявлено оконченным.

Метеорологическая служба страны призывает людей не приближаться к вулкану, но судя по фотографиям в социальных сетях, некоторые все же игнорируют этот призыв. 

Люди пришли посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль
Люди пришли посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль Фото: AFP / Scanpix

В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году извержение вулкана у ледника Эйяфьядлайекюдль вызвало перебои в воздушном движении на несколько недель.

Ключевые слова
Наверх