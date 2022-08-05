Глава Научного совета сообщил, когда новые вакцины от коронавируса поступят в Европу

«Две недели назад я был на заседании Европейского агенства по лекарственным средствам (ЕАЛС), где было заявлено, что Moderna и Pfizer подали заявки на регистрацию бивалентных вакцин, и к сентябрю она будет получена. Однако есть несколько «но». Бивалентность означает, что это против оригинального штамма Ухань и омикрон-1, но теперь существует омикрон-5. Это означает, что мы отстаем от вируса в гонке», – сказал Маймец ERR.