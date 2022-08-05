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Глава Научного совета сообщил, когда новые вакцины от коронавируса поступят в Европу

PM Tervis
Глава Научного совета сообщил, когда новые вакцины от коронавируса поступят в Европу
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Вакцинирование.
Вакцинирование. Фото: Herman-Erik Isop

В начале августа производители вакцин Moderna и Pfizer объявили, что к осени будут готовы новые препараты против коронавируса. Когда вакцины ожидаются в Европе?

Новые вакцины поступят в Европу к сентябру, подтвердил глава Научного совета Тойво Майметс.

«Две недели назад я был на заседании Европейского агенства по лекарственным средствам (ЕАЛС), где было заявлено, что Moderna и Pfizer подали заявки на регистрацию бивалентных вакцин, и к сентябрю она будет получена. Однако есть несколько «но». Бивалентность означает, что это против оригинального штамма Ухань и омикрон-1, но теперь существует омикрон-5. Это означает, что мы отстаем от вируса в гонке», – сказал Маймец ERR

Глава Научного совета Тойво Майметс. 
Глава Научного совета Тойво Майметс. Фото: Sille Annuk/Tartu Postimees

«Обе компании также проводят испытания против омикрон-5 и ЕАЛС может дать разрешение на их использование в ноябре. При таком темпе мы никогда не догоним вирус. Хорошая новость, однако, заключается в том, что вакцины против уханьского штамма действительно помогают предотвратить тяжелые формы заболевания и избежать смерти. Есть смысл их использовать», – сказал Майметс.

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