Кремль – о ликвидации Эстонией советских памятников: никаких возможностей этому воспрепятствовать нет

«Мы, конечно, считаем это возмутительным – война с историей, причем с общей историей, избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма. Это, конечно, возмутительно, это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию», – сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя намерение Эстонии снести до 400 советских памятников.

«Реально, конечно, никаких возможностей этому воспрепятствовать нет. Хотя у нас много разных обществ – исторические и другие. Может быть, по этой линии будут какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а, может быть, как-то вывезти к нам. Такая тема, наверное, могла бы иметь право на существование. Ну, и в данном случае просто нужно это решительно осудить, такую практику», – отметил Песков журналистам.