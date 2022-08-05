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Кремль – о ликвидации Эстонией советских памятников: никаких возможностей этому воспрепятствовать нет

Интерфакс
Кремль – о ликвидации Эстонией советских памятников: никаких возможностей этому воспрепятствовать нет
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina

Россия решительно осуждает планы сноса советских памятников в Эстонии, но нет никаких возможностей этому воспрепятствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, считаем это возмутительным – война с историей, причем с общей историей, избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма. Это, конечно, возмутительно, это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию», – сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя намерение Эстонии снести до 400 советских памятников.

«Реально, конечно, никаких возможностей этому воспрепятствовать нет. Хотя у нас много разных обществ – исторические и другие. Может быть, по этой линии будут какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а, может быть, как-то вывезти к нам. Такая тема, наверное, могла бы иметь право на существование. Ну, и в данном случае просто нужно это решительно осудить, такую практику», – отметил Песков журналистам.

В четверг правительство Эстонии приняло решение об «устранении советских памятников из публичного пространства».

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