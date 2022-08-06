Рынок дерет с художника семь шкур – прикрыться нечем

- Учитываете ли вы контекст галереи, выбирая работы как кураторы или создавая их как художники?

МАРГИТ: Не учитываю.

КИВА: Конечно, учитываю – готов побиться об заклад, что саунд-арт продаваться не будет. Часто ошибочно думают, что раз это искусство для слуха, то это музыка, хотя саунд-арт – совсем другая область.

Маргит Лыхмус. Фото: Rüki Galerii

- Я знаю нескольких художников, зарабатывающих деньги творчеством, у которых дела идут относительно хорошо. Затем идет некоторое количество тех, кто может выжить при определенной комбинации видов деятельности, то есть иногда они продают свои работы, получают зарплату художника или другие гранты и стипендии, имея в то же время достаточно интересную и гибкую подработку (например, преподают искусство). Однако большинство наших коллег не могут обеспечить себя творчеством и работают на параллельных специальностях. Что их мотивирует?

- МАРГИТ: Я думаю, что ими – и мной тоже – движет внутренняя потребность, потому что нужно же как-то выражать себя. По моему опыту, когда я, будучи художником, занимаюсь другой работой, мне всегда кажется, что я ничего не делаю. Даже если это тяжелая физическая работа, это все равно «ничего». Приходят тяжкие экзистенциальные мысли, и т.д.