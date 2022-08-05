Отть Тянак лидирует на ралли Финляндии

«Наша машина быстрая, просто ощущение не такое. Она управляема, но при этом не ощущается обратной связи. На первом заезде я выжимал из нее больше обычного, на втором, наоброт, ехал немного слабее, чтобы найти тот момент, при котором буду ощущать себя комфортнее. Можно сказать, что сейчас все под контролем», - сказал Тянак в прямом эфире WRC.

Затем у гонщика спросили, как же он на самом деле себя ощущает за рулем, если машина не дает достаточно обратной связи.

«Ощущение такое, что я не чувствую то, что делаю. Когда поворачиваю или торможу, машина не всегда реагирует соответствннно. Если еду уже на грани возможностей, это становится проблемой. В общем, время прохождения трассы нормальное, это значит, что машина быстрая. Но ясно то, что в какой-то момент проснутся парни из Toyota и выжмут газ в пол», - прокомментировал Тянак.

Скорость Тянака удивила и коллегу по команде Тьерри Невилла, который проигрывает эстонскому гонщику уже 21,6 секунды, а также главу команды Жюльена Монсе.

«Мы знали, что Отть великолепен на этих дорогах. Он рискует и едет на полной скорости. Кажется, что он ни о чем не беспокоится», — прокомментировал бельгиец выступление товарища, а затем кратко подытожил и собственное утро.

«Я на это не способен (на такое время – прим. ред.), поскольку должен чувствовать себя в машине комфортно для того, чтобы сделать нечто подобное. Проблемы по-прежнему те же, но мы пытаемся что-то изменить. Я не доверяю себе в достаточной мере для того, чтобы ехать быстрее. Если быть медленнее на 3-4 секунды, это нормально, но отставать на 15... Это уже проблема», - сказал Невилл.