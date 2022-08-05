По результатам трех заездов Отть Тянак лидирует на ралли Финляндии. Однако чемпион мира 2019 года по-прежнему не чувствует себя уверенно за рулем Hyundai.
Отть Тянак лидирует на ралли Финляндии
«Наша машина быстрая, просто ощущение не такое. Она управляема, но при этом не ощущается обратной связи. На первом заезде я выжимал из нее больше обычного, на втором, наоброт, ехал немного слабее, чтобы найти тот момент, при котором буду ощущать себя комфортнее. Можно сказать, что сейчас все под контролем», - сказал Тянак в прямом эфире WRC.
Затем у гонщика спросили, как же он на самом деле себя ощущает за рулем, если машина не дает достаточно обратной связи.
«Ощущение такое, что я не чувствую то, что делаю. Когда поворачиваю или торможу, машина не всегда реагирует соответствннно. Если еду уже на грани возможностей, это становится проблемой. В общем, время прохождения трассы нормальное, это значит, что машина быстрая. Но ясно то, что в какой-то момент проснутся парни из Toyota и выжмут газ в пол», - прокомментировал Тянак.
Скорость Тянака удивила и коллегу по команде Тьерри Невилла, который проигрывает эстонскому гонщику уже 21,6 секунды, а также главу команды Жюльена Монсе.
«Мы знали, что Отть великолепен на этих дорогах. Он рискует и едет на полной скорости. Кажется, что он ни о чем не беспокоится», — прокомментировал бельгиец выступление товарища, а затем кратко подытожил и собственное утро.
«Я на это не способен (на такое время – прим. ред.), поскольку должен чувствовать себя в машине комфортно для того, чтобы сделать нечто подобное. Проблемы по-прежнему те же, но мы пытаемся что-то изменить. Я не доверяю себе в достаточной мере для того, чтобы ехать быстрее. Если быть медленнее на 3-4 секунды, это нормально, но отставать на 15... Это уже проблема», - сказал Невилл.
«Очень приятное чувство – руководить гонкой, но на самом деле, мы этого не ожидали. Думали, что надо работать еще, но видим, что Отть выложился на 110% и сумел показать наилучшее время», - сказал Жюльен Монсе.