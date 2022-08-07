Финансовый вопрос – один из самых болезненных в семейных отношениях и часто становится причиной ссор. Иногда, прежде чем найти решения, которые устроят всех членов семьи, приходится пройти сложный квест.
«Все деньги семьи находятся у мужа»: как справиться с экономическим насилием
Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал от близких упрек в нерациональной трате денег. Положа руку на сердце, доля правды тут есть: кто из нас не переплачивал за вожделенный предмет гардероба или не покупал кухонную утварь в шопоголическом дурмане! Однако и стричься самостоятельно перед зеркалом сможет далеко не каждый, и в летней куртке при минус пятнадцати не походишь. Каждая семья сама ищет золотую середину в своих расходах.
Экономия или насилие
Когда Даша только вышла замуж, семья снимала квартиру, на оплату которой шли почти все семейные деньги. Муж постоянно напоминал, что нужно экономить, и Даша всегда с нежностью думала, какой он хозяйственный. Однако со стабилизацией финансового положения семьи тревоги мужа о распределении семейных финансов даже усилились. «Все деньги семьи находятся у мужа. Я сейчас в декрете и не работаю. Если мне надо купить, например, продукты, я должна предоставить четкий список. Муж его проверяет и выдает определенную сумму. Он требует, чтобы я приносила все чеки. После проверки он меня упрекает, что я покупаю слишком дорогие продукты. Добиться же от мужа денег на какую-то вещь для меня, даже на белье, вообще невозможно».
Эта ситуация ярко демонстрирует, как «хозяйственность» перерастает в экономическое насилие. Оно имеет широкий спектр проявлений – от жесткого контроля до лишения средств к существованию. Порой насилие принимает предельные формы, когда один из супругов меняет замки в квартире, не давая партнеру попасть в общее жилье, ограничивает базовые потребности или портит личные вещи. В таких ситуациях стоит обратиться в полицию или на телефон доверия. Важным симптомом ухудшения ситуации является беспричинное игнорирование одним партнером потребностей другого. Но даже если причины логичны, нельзя обесценивать желания друг друга. Нельзя создавать у партнера ощущение, что он не важен. Это путь к разрыву эмоциональной близости.
Не дать разгореться ссоре
Вопрос «куда уходят семейные деньги» нельзя оставлять без ответа. Он может возникнуть по разным причинам. Например, если покупкой продуктов занимается только один из партнеров, с упруг(а) или дети могут иметь нереалистичное представление о ценах на товары и неадекватно оценивать потребности семьи. Наглядность – наилучший выход из ситуации. Поможет элементарное составление списка продуктов, совместный поход в магазин, планирование семейного бюджета. С другой стороны, женщина может воспринимать зарплату супруга как семейные, то есть общие деньги, а мужчина может воспринимать их как свои, которыми он делится с женщиной. Чаще именно от этого восприятия зависит, насколько напряженными будут отношения.
Хорошо бы обдумать, совпадают ли ваши взгляды на построение семьи, еще «на берегу», то есть в начале отношений. Готовы ли вы принять жизненные ценности партнера, совпадают ли они с вашими ожиданиями и потребностями, как вы представляете себе распределение финансов. Причем это полезно делать на любых этапах отношений. Нужно обсудить и перераспределение домашних обязанностей, чтобы избежать представлений, что «кто-то приносит деньги», а кто-то «сидит дома и ничего не делает». Внимательное отношение к желаниям партера – важная часть отношений, но не стоит забывать и о своих потребностях. Если желания партнера вызывают внутренний дискомфорт, нужны ли вам эти отношения?
Деньги и дети
Когда оба партнера работают и вносят посильную лепту в семейный бюджет, это означает один тип организации домохозяйства и предпочтительных трат. Совсем иначе будут распределяться ресурсы, когда в семье появятся дети.
Я часто слышу от родителей жалобы, что дети требуют дорогие подарки. А когда я спрашиваю, знают ли они зарплату родителей и расходы на бытовые нужны, исходя из чего планируется и расходуется семейный бюджет, то в ответ, как правило, слышу, что дети еще слишком маленькие, и нечего посвящать их в такие тонкости. При такой политике воспитания получается, что дети уже достаточно большие, чтобы получить отказ, но еще маленькие, чтобы получить объяснения.
Если мы хотим адекватного отношения детей к отказу, стоит задуматься о способе его преподнесения, который бы соответствовал возрасту ребенку. Если подросток не готов обеспечивать семью, это не значит, что он не в состоянии понять, каковы возможности и приоритеты семьи в настоящий момент. Ребенок в любом возрасте заслуживает честности со стороны родителей. Только честность обеспечит понимание и принятие. В конце концов, даже в общении с малышом можно подобрать правильные слова, чтоб объяснить, что такое деньги и как родители ими распоряжаются.
Как не начать битву за деньги
• Обсуждайте с партнером и детьми ваши взгляды на построение семьи, распределение семейного бюджета, ролей и ответственности.
• Приобщайте к планированию семейного бюджета всех членов семьи.
• Разделите категории расходов: еда, одежда, обучение, отдых, лечение, транспорт, «на мечту» и спонтанные покупки.
• Покупками лучше заниматься совместно, тогда члены семьи будут иметь объективное представление о ценах.
• Разговаривайте с детьми о деньгах, обучайте финансовому планированию.