«Все деньги семьи находятся у мужа»: как справиться с экономическим насилием

Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал от близких упрек в нерациональной трате денег. Положа руку на сердце, доля правды тут есть: кто из нас не переплачивал за вожделенный предмет гардероба или не покупал кухонную утварь в шопоголическом дурмане! Однако и стричься самостоятельно перед зеркалом сможет далеко не каждый, и в летней куртке при минус пятнадцати не походишь. Каждая семья сама ищет золотую середину в своих расходах.

Экономия или насилие

Когда Даша только вышла замуж, семья снимала квартиру, на оплату которой шли почти все семейные деньги. Муж постоянно напоминал, что нужно экономить, и Даша всегда с нежностью думала, какой он хозяйственный. Однако со стабилизацией финансового положения семьи тревоги мужа о распределении семейных финансов даже усилились. «Все деньги семьи находятся у мужа. Я сейчас в декрете и не работаю. Если мне надо купить, например, продукты, я должна предоставить четкий список. Муж его проверяет и выдает определенную сумму. Он требует, чтобы я приносила все чеки. После проверки он меня упрекает, что я покупаю слишком дорогие продукты. Добиться же от мужа денег на какую-то вещь для меня, даже на белье, вообще невозможно».