Прогнозируемые цены на электроэнергию в Эстонии предстоящей зимой существенно возросли по сравнению с весенними оценками, заявил руководитель энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттер.
Готовьте свои кошельки: ценовой прогноз Eesti Energia значительно вырос
«Нормализация цен может состояться во втором квартале 2023 года, но уже на тех уровнях, на которых они были весной, то есть, более 100 евро за МВт·ч», – сказал Суттер на пресс-конференции в четверг.
Средняя стоимость 1 МВт·ч электроэнергии в ценовой зоне биржи Nord Pool в Эстонии в июле составила 233,21 евро – почти в три раза больше, чем в июле 2021 года, когда средняя цена равнялась 83,78 евро за 1 МВт·ч. Средняя биржевая цена в июле также была на 15,1% выше рекорда, установленного в декабре прошлого года.
Концерн сообщил в четверг, что его чистая прибыль во втором квартале 2022 года составила 33 млн евро (снижение в 7,3 раза ко второму кварталу 2021 года). Доход от продаж достиг 417 млн евро, что лучше показателя за второй квартал прошлого года.
По словам Суттера, такие показатели в первую очередь связаны с высокими ценами на энергию, однако возросли и объемы продаж, в первую очередь, за пределами Эстонии. С другой стороны, выросшие цены привели к снижению предложения на рынке энергии.
Как отметил руководитель Eesti Energia, в регионе достаточно мощностей, чтобы покрыть все потребности, однако все эти мощности работают на газе. «Очень большая часть газа приходила также из России, теперь этого газа больше нет», – добавил Суттер.
Он сообщил, что этим летом Eesti Energia проконтролирует все электростанции, в том числе и те, которые на первых порах обслуживать в этом году не предполагалось, чтобы они выдержали нагрузку предстоящей зимой. Будет увеличена также добыча горючего сланца.
Концерн советует потребителям для надежности выбрать фиксированный ценовой пакет, пользователями которого являются уже почти 300 тысяч человек, то есть две трети клиентов Eesti Energia.