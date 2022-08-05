Адвокат поясняет: три важнейших изменения в Законе о трудовом договоре

По словам адвоката бюро Hedman Андреса Киви, вступившие в силу в начале месяца поправки к Закону о трудовых договорах обеспечивают лучшую защиту работников.

«Новая редакция не несет принципиальных изменений, однако обновленный закон помогает обеспечить информирование работников о важных условиях труда на самой ранней стадии трудовых отношений. Защиту работников также повышают и установление принципа запрета неблагоприятного обращения и право работника требовать подходящие условия труда», – отметил Киви.

Первое важное изменение касается обязанности работодателя информировать работника об условиях труда. Обновленный закон предусматривает перечень дополнительной информации, о чем работника необходимо проинформировать перед началом трудовых отношений.

Если раньше такими данными были в основном условия труда: описание рабочих обязанностей, оплата труда, место работы, продолжительность отпуска, то теперь обязанность информирования распространяется и такие вопросы, как предоставляемое работодателем обучение, продолжительность испытательного срока. Также в перечень добавлено формальное требование о расторжении трудового договора и обязанность работотдателя обосновать это расторжение.

«Среди других достойно внимания нововведение, согласно которому работники должны быть проинформированы об уплаченных и удержанных работодателем платежах и налогах, а также об их администраторе, которым является Налогово-таможенный департамент. Работник также должен быть проинформирован о связанной с выплатами защитой», – сказал Киви.

Андрес Киви подчеркнул, что работодателям необходимо незамедлительно заняться дополнением трудовых договоров или подготовкой уведомительных документов.