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Полиция закрыла дело об исчезновении памятника высокопоставленному красноармейцу

Вейки Ояперв
, журналист
Полиция закрыла дело об исчезновении памятника высокопоставленному красноармейцу
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Памятник, установленный на месте танкового сражения и в память о генерал-майоре Павле Потапове, десятилетия простоял в тени сосен на так называемой Генеральской горке.
Памятник, установленный на месте танкового сражения и в память о генерал-майоре Павле Потапове, десятилетия простоял в тени сосен на так называемой Генеральской горке. Фото: Lauri Kulpsoo

В районе Иванова дня памятник, посвященный погибшеву во время ВОВ генерал-майору Павлу Потапову и Тамсинскому танковому сражению, тихо исчез в неизвестном направлении из села Тамса. Хотя городское управление, получившее наводку о самовольном переносе, обратилось с заявлением в полицию, наказание никому не грозит, поскольку потерпевших нет.

Насколько известно, никто не был похоронен под памятным камнем, который находился на частной земле. Также памятник не входил в список объектов, находящихся под охраной как культурное наследие.

Можно строить логические предположения о том, кто и куда увез памятник, но никаких конкретных данных на этот счет у официальных лиц нет. «Волость никак не связана с его исчезновением. Однако, поскольку в какой-то момент стало ясно, что памятника просто нет, мы решили написать заявление в полицию для выяснения обстоятельств», – прокомментировал старейшина волости Ныо Маано Коэметс.

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