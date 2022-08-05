Полиция закрыла дело об исчезновении памятника высокопоставленному красноармейцу

В районе Иванова дня памятник, посвященный погибшеву во время ВОВ генерал-майору Павлу Потапову и Тамсинскому танковому сражению, тихо исчез в неизвестном направлении из села Тамса. Хотя городское управление, получившее наводку о самовольном переносе, обратилось с заявлением в полицию, наказание никому не грозит, поскольку потерпевших нет.
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Насколько известно, никто не был похоронен под памятным камнем, который находился на частной земле. Также памятник не входил в список объектов, находящихся под охраной как культурное наследие.