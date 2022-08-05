Полиция закрыла дело об исчезновении памятника высокопоставленному красноармейцу

Насколько известно, никто не был похоронен под памятным камнем, который находился на частной земле. Также памятник не входил в список объектов, находящихся под охраной как культурное наследие.

Можно строить логические предположения о том, кто и куда увез памятник, но никаких конкретных данных на этот счет у официальных лиц нет. «Волость никак не связана с его исчезновением. Однако, поскольку в какой-то момент стало ясно, что памятника просто нет, мы решили написать заявление в полицию для выяснения обстоятельств», – прокомментировал старейшина волости Ныо Маано Коэметс.