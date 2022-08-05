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Эстонские дзюдоисты завоевали на чемпионате US Open четыре золотые медали

rus.postimees.ee
Эстонские дзюдоисты завоевали на чемпионате US Open четыре золотые медали
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Сборная дзюдоистов Эстонии на сороевнованиях US Open.
Сборная дзюдоистов Эстонии на сороевнованиях US Open. Фото: judo.ee

Спортсмены таллиннского клуба Audentes завоевали на прошедших во Флориде соревнованиях US Open золотые медали.

Мария Лавринева соревновалась в весовой категории до 48 кг и в первом туре уверенно одолела дзюдоисток из США Люси Винер и Элианну Эббот. В полуфинале против Марии вышла Табата Теллече (США), которая также уступила нашей спортсменке. В финале состоялась борьба между европейками – соперницей Лавриневой стала Совия Кордова (Швеция). Наша спортсменка победила.

Владимир Лавринев выступал в весовой категории до 53 кг и также в чистой борьбе уверенно долел противников, завоевав золотую медаль.

Артак Азарумян выступал в весовой категории до 48 кг и также успешно одолел противников из США. В финале для определения победителя потребовалось дополнительное время. Борьба была крайне серьезной, но наш спортсмен победил.

В классе ветеранов в весовой категории до 83 кг боролся Руслан Якимов. Он также выиграл золото US Open, одолев в финале соперника Жильберто Аяла.

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