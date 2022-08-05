Эстонские дзюдоисты завоевали на чемпионате US Open четыре золотые медали

Мария Лавринева соревновалась в весовой категории до 48 кг и в первом туре уверенно одолела дзюдоисток из США Люси Винер и Элианну Эббот. В полуфинале против Марии вышла Табата Теллече (США), которая также уступила нашей спортсменке. В финале состоялась борьба между европейками – соперницей Лавриневой стала Совия Кордова (Швеция). Наша спортсменка победила.

Владимир Лавринев выступал в весовой категории до 53 кг и также в чистой борьбе уверенно долел противников, завоевав золотую медаль.

Артак Азарумян выступал в весовой категории до 48 кг и также успешно одолел противников из США. В финале для определения победителя потребовалось дополнительное время. Борьба была крайне серьезной, но наш спортсмен победил.