Звезды гастрономии отправятся в школу

Сам факт привлечения шефов к участию в подготовке молодой смены не является уникальным. Однако новый поварской спецкурс вызывает интерес количеством приглашенных в качестве преподавателей шеф-поваров и их безусловно звездным уровнем.
По словам руководителя спецкурса, собственника ресторанов Lee и Lore Bistroo сомелье Кристьяна Пеяске, этого долго ждали: «Все лучшие шеф-повара тоже когда-то начинали. И то, что они стали профессионалами европейского масштаба, во многом заслуга их учителей. Мы верим, что выпускники данного курса станут поварами, которыми мы сможем гордиться!»
Среди будущих преподавателей – шефы известных ресторанов, отмеченные мишленовскими рекомендациями и высокими наградами, победители профессиональных конкурсов и участники «Золотого Бокюза». Многие из них не только повара, но и рестораторы, снискавшие популярность и на этом нелегком и не всегда сладком поприще. Загруженные работой по горло, они тем не менее согласились передать свой опыт начинающим.
В сентябре поварской спецкурс в Tallinna Teko будут вести:
• Ангелика Удекюлль, шеф-повар ресторана Wicca, обладатель синей ленты Cordon Bleu;
• Пеэтер Пихель, шеф-повар/собственник ресторана Fotografiska, лучший повар 2008 года;
• Койт Уусталу, шеф-повар ресторанов Pühajärve и Villa Friedheim;
• Роман Защеринский, бренд-шеф/собственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel ja Korsten; кавалер ордена Белой звезды V класса;
• Янно Лепик, бренд-шеф ресторанов Lee и Lore Bistroo;
• Хиро Такеда, шеф-повар ресторана Lee;
• Дмитрий Халюков, шеф-повар Selver Eesti, финалист Bocuse d’Or 2015 года;
• Майдо Майсте, шеф-повар ресторана Tsunft;
• Эрик Просвирин, шеф-повар ресторана Mon Repos;
• Дмитрий Фёдоров, шеф-повар ресторана Ruhe, победитель конкурса Aasta Kokk 2014; • Павел Гурьянов, шеф-повар/собственник ресторана Kogu Resto ja Pagar, победитель конкурса Aasta Kokk 2013; участник полуфинала Bocuse d’Or 2018;
• Тайго Лепик, шеф-повар канцелярии Президента Эстонской Республики, президент Эстонского союза шеф-поваров;
• Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана Savva (Москва), обладатель звезды Мишлена;
• Владислав Дьячук. бренд-шеф/собственник ресторанов Mon Repos, Päris, Bacio, Orangerie; финалист Bocuse d’Or 2009 года.