Звезды гастрономии отправятся в школу

«Сейчас у нас беда: нет ни поваров, ни официантов. Хорошо, что в стенах Teko родился этот очень важный проект, благодаря которому у молодежи появилась редкая возможность поучиться у поваров-практиков. Хотя преподавание и не совсем моя стихия, но я с удовольствием приму участие в подготовке новых кадров», – говорит Владислав Дьячук, хорошо знающий, чего стоит сегодня укомплектовать персоналом кухни четырех ресторанов.

Владислав Дьячук. Фото: личный архив

«Наша профессия сложная, трудная физически. Главное для начинающего повара – не бояться работать, уметь слушать и слышать. И конечно, хоть какой-то интерес к профессии должен присутствовать. А гением быть не обязательно, просто нужно хотеть научиться работать. А мы постараемся научить, ведь если не мы, то кто?» – с энтузиазмом восклицает шеф.

В течение сорока двух недель будущим поварам предстоит пройти программу обучения, которая кроме уроков по теории включает в себя значительное количество практических занятий на учебных кухнях Teko, а также производственную практику. Очевидно, что преподаватели предоставят учащимся возможность пройти ее в ресторанах, кухнями которых руководят они сами. В учебную программу включены и самые базовые навыки и знания, и самые увлекательные и сложные предметы: особенности национальных кухонь, принципы составления меню и калькуляций. Практические занятия будут включать изучение различных приемов и технологий, методов приготовления и эффектной стильной подачи блюд.

Повар должен знать и уметь

Павел Гурьянов. Фото: личный архив