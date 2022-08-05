ЦСКА подал в суд на Евролигу

Ранее правление Евролиги сформировало состав команд на предстоящий сезон, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева заявляла РИА Новости, что клуб может обратиться в суд из-за отстранения от Евролиги.