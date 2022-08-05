Российский баскетбольный клуб ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за исключения московской команды из числа участников турнира на сезон-2022/23, сообщает РИА Новости со ссылкой на gazzetta.gr.
ЦСКА подал в суд на Евролигу
ЦСКА подал в суд на Евролигу
Ранее правление Евролиги сформировало состав команд на предстоящий сезон, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева заявляла РИА Новости, что клуб может обратиться в суд из-за отстранения от Евролиги.
По информации источника, люксембургский суд должен в ближайшие дни объявить вердикт по обращению ЦСКА.
В минувшем сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС, но в марте все они были исключены из состава участников турнира, а их результаты аннулированы из-за ситуации на Украине.
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