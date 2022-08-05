Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве требует от членов горсобрания возмещения репутационного ущерба

«Я посвятила этому городу всю свою трудовую жизнь и в данный момент, когда я оставила свою должность, – а ушла я именно под слова этих лжецов, что я коррумпирована и насаждаю кумовство, – я с этим не согласна». AutorLisainfo

После подачи письма-требования ничего не изменилось, и теперь Иванова планирует обращаться в суд. «У меня нет другого выхода, так как никто из них не опроверг свою ложную информацию».

Иванова добавила, что единственное, что произошло после отправки письма-требования, – это пост в Facebook, сделанный Янеком Пахка, где тот говорит, что Иванова выбрала способ частично компенсировать потерю доходов от городского правительства, что требует больших затрат и времени.

Riina Ivanova / Janek Pahka. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

«За свои 20 лет я получила столько критики и услышала столько глупостей, но это делали люди, которые не умеют оценивать ситуацию, и это не проблема. Но если это делают образованные люди и они намеренно врут, то это недопустимо, – считает Иванова. – Члены горсобрания распространяют ложную информацию, это непозволительно!»

Elu24 запросил комментарии у всех шести членов горсобрания, получивших иск о возмещении ущерба, но нам ответил только Янек Пахка.