Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Рийна Иванова требует от шести членов горсобрания компенсацию за слова, сказанные на мартовском заседании горсобрания. По ее словам, высказывания, прозвучавшие о ней, были ложными. Однако представитель противоположной стороны говорит, что Иванова интерпретировала заявление субъективно.
Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве требует от членов горсобрания возмещения репутационного ущерба
31 марта состоялось заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания, на котором вице-мэру Рийне Ивановой был выражен вотум недоверия. В заявлении содержались два высказывания, которые задели Иванову: «...такое непреодолимое стремление вице-мэра к созданию новых рабочих мест обусловлено личными интересами, а не интересами города» и «такие "рокировки" явно свидетельствуют о кумовстве и стремлении создать новые должности для "своих"».
По словам Ивановой, это ложные заявления, которые задели ее самооценку и нанесли ущерб ее репутации. Поэтому она наняла адвоката Катрин Паулюс и требует компенсацию от шести членов горсобрания – по 594 евро с каждого.
В письме-требовании Паулюс пояснила, что средний разумный человек это понял бы так, словно Иванова является коррумпированной чиновницей, которая создает в городской управе Кохтла-Ярве новые рабочие места в личных интересах и для людей, которых она предпочитает.
Упадок духа и репутационный ущерб
По словам Ивановой, подобные высказывания вызвали у нее и у ее близких чувство дискомфорта при нахождении в общественных местах и общении с другими людьми. Это, якобы, существенно мешает ее повседневной жизни – вызывает перепады настроения, негативные эмоции и чрезмерный стресс.
Рийна Иванова сказала Elu24, что требование подано в отношении шести человек, но обвинения были сделаны членом совета Янеком Пахка. «Выступающим был Янек Пахка, но самое отвратительное, что свои подписи поставили люди, очень уважаемые городом Кохтла-Ярве и мной лично, это директор колледжа (Маре Роосилехт – прим. ред.), директор государственной гимназии (Хендрик Агур - прим. ред.).
«Я посвятила этому городу всю свою трудовую жизнь и в данный момент, когда я оставила свою должность, – а ушла я именно под слова этих лжецов, что я коррумпирована и насаждаю кумовство, – я с этим не согласна».
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После подачи письма-требования ничего не изменилось, и теперь Иванова планирует обращаться в суд. «У меня нет другого выхода, так как никто из них не опроверг свою ложную информацию».
Иванова добавила, что единственное, что произошло после отправки письма-требования, – это пост в Facebook, сделанный Янеком Пахка, где тот говорит, что Иванова выбрала способ частично компенсировать потерю доходов от городского правительства, что требует больших затрат и времени.
«За свои 20 лет я получила столько критики и услышала столько глупостей, но это делали люди, которые не умеют оценивать ситуацию, и это не проблема. Но если это делают образованные люди и они намеренно врут, то это недопустимо, – считает Иванова. – Члены горсобрания распространяют ложную информацию, это непозволительно!»
Elu24 запросил комментарии у всех шести членов горсобрания, получивших иск о возмещении ущерба, но нам ответил только Янек Пахка.
«Отмечу, что в соответствии с Законом об организации местного самоуправления в исключительную компетенцию горсобрания входит, в том числе, выражение недоверия члену управы. В соответствии с порядком работы горсобрания Кохтла-Ярве, лицо, в отношении которого объявлен вотум недоверия, может выступить с заявлением. Рийна Иванова также воспользовалась этой возможностью, чтобы высказать свое мнение. Подача требования Рийной Ивановой связана с субъективным толкованием заявления», – сказал он.
Однако в Facebook Пахка выразил свое мнение гораздо громче. «Потеря должности вице-мэра означает и потерю соответствующего дохода, и, похоже, привычный образ жизни немного пострадал. Рийна Иванова выбрала дорогостоящий и трудоемкий способ частично компенсировать потерю доходов от своего муниципалитета. Вот так в мой почтовый ящик и попало подготовленное адвокатом Рийны Ивановой письмо с требованием возмещения причиненного диффамацией вреда и опровержением неверного утверждения», – говорится в посте в Facebook от 16 июля.
«Как объясняется в письме-требовании, я причинил значительный моральный ущерб Рийне Ивановой, потому что Ивановой пришлось публично испытывать стыд, особенно перед жителями Кохтла-Ярве. Какова цена стыда? 1000 евро и ни цента больше. Однако было бы интересно узнать, исчезнет ли позор перед горожанами, если заплатить 1000 евро? Я лично сомневаюсь, что Рийна Иванова вообще чувствовала или чувствует этот стыд».
Оценочные суждения допускаются, неправильные фактические утверждения – нет
Представитель Ивановой, адвокат Катрин Паулюс из бюро Emerald Legal заявила, что в основе конкретного казуса лежит такой принцип: ни один общественный деятель не должен терпеть публикацию ложных фактов, а те, кто опубликовал заявления, увязывали данные оценки Рийны Ивановой с конкретными констатациями фактов.
По словам Паулюс, то, что политики выражают друг другу недоверие — это повседневная часть политики, но нельзя лгать и создавать ложный образ конкурента.
«Госсуд в деле М. Королев подчеркнул, что если кто-то запускает цепочку и должен был понимать последствия запуска цепочки, то он и несет ответственность за последствия. В данном случае это означает, что политики, выдвинувшие вотум недоверия, должны были понимать, что это будет распространено как публичная информация и нанесет ущерб репутации Рийны Ивановой».
Карри Гинтер, партнер юридической фирмы Sorainen, говорит, что, хотя общественный деятель должен терпеть и большую критику, на ложные фактические утверждения это не распространяется. «Если было сделано ложное фактическое заявление, оно должно быть опровергнуто. Практика Госсуда в настоящее время такова». Гинтер добавил, что лицо, делающее клеветническое заявление, должно быть готово доказать, что это утверждение соответствует действительности.
Он сказал, что подача исков против коллег-политиков действительно случается нечасто. «Люди часто решают, что им просто не хочется спорить».