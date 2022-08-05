Энергетическое предприятие Utilitas в пятницу проведет в Таллинне ремонт трубопровода системы центрального отопления в районе улицы Линнамяэ-теэ.
Utilitas из-за ремонта отключил подачу тепла в Таллинне: смотрите, затронут ли ваш дом
Utilitas из-за ремонта отключил подачу тепла в Таллинне: смотрите, затронут ли ваш дом
Как передала BNS пресс-служба предприятия, работы начались в 13:45 и завершатся около 19:45.
На это время прервана подача тепла клиентам Utilitas в домах по адресу Куукресси теэ, Линнамяэ-теэ и Ляэнемере-теэ.
Utilitas заранее предупредил управляющих домов о предстоящем отключении. Движению транспорта ремонтные работы не помешают.
Фирма Utilitas принесла своим клиентам извинения за возможные неудобства.