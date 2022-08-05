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Utilitas из-за ремонта отключил подачу тепла в Таллинне: смотрите, затронут ли ваш дом

BNS
Utilitas из-за ремонта отключил подачу тепла в Таллинне: смотрите, затронут ли ваш дом
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Just sedalaadi radiaatori puhastamiseks on see parim nipp!
Just sedalaadi radiaatori puhastamiseks on see parim nipp! Фото: Shutterstock

Энергетическое предприятие Utilitas в пятницу проведет в Таллинне  ремонт трубопровода системы центрального отопления в районе улицы Линнамяэ-теэ.

Как передала BNS пресс-служба предприятия, работы начались в 13:45 и завершатся около 19:45.

На это время прервана подача тепла клиентам Utilitas в домах по адресу Куукресси теэ, Линнамяэ-теэ и Ляэнемере-теэ.

Utilitas заранее предупредил управляющих домов о предстоящем отключении. Движению транспорта ремонтные работы не помешают.

Фирма Utilitas принесла своим клиентам извинения за возможные неудобства.

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